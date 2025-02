Állja a Kincstár az állampapír-kamatfizetési rohamot

2025-ben 1700 milliárd forint állampapírpiaci kamatkifizetésekre kerül sor, a pénz legnagyobb része, 1300 milliárd forint a Prémium Magyar Állampapír kamata. Ezen összegek 60%-át a Magyar Államkincstárban ingyenes értékpapír-számlát vezető háztartások fogják kapni. Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke a januári első nagy roham tapasztalatai alapján úgy látja, zökkenőmentesen halad az állampapírok utáni kamat kifizetése és az állampapírcsere. Sőt, az év eleje óta az ügyfelek Kincstárnál tartott megtakarításai már nagyjából 100 milliárd forinttal növekedtek is.

„A január 20-án indult állampapír-kifizetések jelenleg is zajlanak, és ez a kiemelt terhelést jelentő időszak várhatóan március közepéig tart. Mivel hasonló helyzetre számítunk február 20-a körül is, ezért többek között belső átcsoportosításokkal már előzetesen felkészültünk arra, hogy elkerüljük a sorban állásokat. Célunk, hogy az ügyfélszolgálat gördülékenyen működjön, és országszerte a lehető legjobb ügyfélélményt biztosítsuk. Emellett a médiában is felhívtuk a figyelmet arra, hogy az ügyfelek lehetőség szerint a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatásokat vegyék igénybe, mert ezekkel a megoldásokkal időt és költséget takaríthatnak meg, elkerülve a személyes ügyintézés szükségességét” – fejtette ki Bugár Csaba.

Aki viszont készpénzes kifizetést szeretne igényelni, annak személyesen kell felkeresnie egy ügyfélszolgálatot – de a készpénzt igénylő ügyfelek száma eddig minimális volt. Akik a WebKincstár vagy a MobilKincstár szolgáltatást használják, átutalással kapják meg a kamatkifizetést, illetve az online felületen gördülékenyen átcserélhetik a lejáró állampapírokat valamelyik új konstrukciójúra.

Bugár Csaba hozzátette: miközben jelentős, akár 19,1%-os kamathozamhoz jut a következő hetekben a lakosság az állampapír-befektetései után, az is tisztán látszik, hogy sok állampapír-tulajdonos egyelőre nem vette fel vagy nem fektette be a neki járó kamatot, ez körülbelül az érintett állampapír-befektetők felét jelenti. A Kincstár munkatársai úgy vélik, ezek az ügyfelek még mérlegelik a lehetőségeiket, illetve megvárják a további kamatfizetéseiket, miközben nyilván tisztában vannak a lejárat dátumával, amelyről értesítést is kaptak. Amennyiben valaki a lejárat után sem intézkedik az újbóli befektetésről, akkor is csak annyi hátrány éri, hogy a pénze attól a naptól kezdve már nem kamatozik.

„Azt elégedetten nyugtázhatjuk, hogy a digitális szolgáltatásaink fejlesztésének és az ügyintézőink felkészültségének köszönhetően az ügyfélszolgálatainkon várt lakossági roham a kritikusnak tartott január 20-át követő napokon végül kezelhető mértéket öltött. A WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatás pedig az elvárt színvonalon, zökkenőmentesen biztosította a megnövekedett ügyfélaktivitást. A problémamentes, rugalmas ügyintézés annak is köszönhető, hogy előre meghatároztuk a szükséges intézkedéseket. Az állampapír-forgalmazást György Dániel és Tóth Milán László személyében két fiatal, szakmailag felkészült bankszakember irányítja. A kihívás mértékét jól mutatja, hogy az összes állampapírral rendelkezők 60 százaléka a Magyar Államkincstár ügyfele, ami nálunk több mint egymillió állampapír tulajdonost jelent. Kétharmaduk budapesti, vagy pest megyei a maradék egyharmad pedig a vidéki lakosok közül kerül ki.”

A Kincstár egy funkció bevezetésével is könnyítette a portfólióváltást. Az online értékesítési csatornákon elérhető állampapírcsere funkció azt is lehetővé teszi, hogy egy megbízáson belül az állampapírok eladásából származó összegből új állampapírokat vásároljanak az ügyfelek. Amennyiben az eladott állampapírok ellenértéke meghaladja a vásárolt állampapírok vételárát, a különbözetet jóváírják az ügyfélszámlán.

Továbbá 2025-től már az állampapírok kamatfizetése előtti két kereskedési napon is lehetőség nyílik azok visszaváltására és új állampapírok vásárlására. A kamatösszeg meghatározása és jóváírása az ügyfél számláján az esedékesség előtti második napi záró névérték alapján történik, függetlenül attól, hogy a visszaváltás az esedékesség napján vagy az azt megelőző napon történik.

Az ügyfélkapcsolatok erősítése érdekében a Magyar Államkincstár két függő ügynökkel is együttműködik: a Fundamentával és a Magyar Postával. Utóbbi 560 értékesítési ponttal rendelkezik, ahol szinte valamennyi kincstári befektetési szolgáltatás elérhető.

Februárig mintegy 15 000 portfólióváltás történt, összesen körülbelül 200 milliárd forint értékben. Ez azt mutatja, hogy a visszaváltott prémium állampapírok többsége más lakossági állampapírokba került befektetésre, jellemzően FixMÁP-ba. Az év eleje óta az ügyfelek Kincstárnál tartott megtakarításai így már nagyjából 100 milliárd forinttal növekedtek, és ez a tendencia az elmúlt héten is folytatódott, további bővülést mutatva. Ami arra utal, hogy nincs jelentős tőkekiáramlás, helyette inkább portfólió-átrendeződés zajlik, miközben az ügyfelek jórésze a kamatjövedelmének egy részét is újra befekteti. Ami azt jelzi, hogy az inflációkövető állampapírok kamata változott, az állampapírok továbbra is vonzók maradtak az infláció feletti kamatozás, a kiszámíthatóság, a biztonság, a kamatadómentesség, a változatos futamidő és a kamatozási lehetőségek miatt.

Frissítés:

A kormány minden lehetséges eszközével azon dolgozik, hogy megerősítse és támogassa a magyar családokat, annak érdekében, hogy minden család újabb lépést tehessen előre. A bölcsődéi térítésidíj-támogatási program keretében már több mint 10 ezer kisgyermeket nevelő szülő igényelt támogatást a munkaerőpiacra történő visszatéréséhez. A támogatói okiratok kiállítását és a kifizetéseket informatikai hiba akadályozta. A hibát a Magyar Államkincstár elhárította, a beérkezett kérelmek mintegy 80 százaléka feldolgozásra került, több mint 5700 kérelmező már megkapta a támogatói okiratot. A kifizetések is egyre zavartalanabbak, már több mint 1000 jogosult hozzájutott a támogatásához. A Kincstár vállalja, hogy február 15-i lejárattal a kifizetést igénylő mintegy 2600 ügyfél által benyújtott kérelmekből, legalább az első kifizetési kérelmet kifizeti.

A feldolgozás megkezdése előtt számos hatóság informatikai rendszerének összehangolására, az eközben fellépő informatikai hibák elhárítására volt szükség. A Magyar Államkincstár ezeket a hibákat elhárította, a beérkező kérelmeket a Kincstár munkatársai folyamatosan, az eddigiekhez képest is megnövelt kapacitással dolgozzák fel. A beérkezett 10 ezer kérelem több mint 80 százalékának a feldolgozása már megtörtént és az igénylők nagyobb része (több mint 5700 kérelmező) már kézhez is kapta a támogatói okiratot. A kifizetések is egyre zavartalanabbak, már több mint 1000 jogosult hozzájutott a támogatásához. A Kincstár vállalja, hogy február 15-i lejárattal a kifizetést igénylő mintegy 2600 ügyfél által benyújtott kérelmekből, legalább az első kifizetési kérelmet kifizeti, amennyiben azok teljes körűen megfelelnek a pályázati feltételeknek.

A kormány családpolitikájának legfőbb célja, hogy a gyermekeket vállaló és nevelő családokat kiemelten támogassa minden élethelyzetben. Ezt szolgálja többek közt a családi adókedvezmény, az otthonteremtési támogatások és a babaváró hitel, de folyamatos az óvodák és bölcsődék felújítása és építése is. A kormány 2010 óta több mint négyszeresére növelte a családtámogatásokat, ennek köszönhetően 200 ezer gyermekkel több született, mint amennyi a családbarát fordulat nélkül született volna. 255 ezer család jutott ingatlanhoz vagy bővítette otthonát a CSOK és a CSOK Plusz segítségével, és több mint 260 ezer család életét segítette a babaváró program. Mindezek mellett a kormány a magyar családok még intenzívebb támogatása érdekében a közeljövőben megduplázza a családi adókedvezményt.

Érsek M. Zoltán