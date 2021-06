Álomluxus a kék Adria partján – Rixos Premium Dubrovnik

Egy ilyen párosításban nem lehet csalódni: az Adria gyöngyszeme, Dubrovnik, és a kifinomult luxus szinonimájaként jegyzett Rixos Hotels frissen felújított szállodája, a Rixos Premium Dubrovnik garantáltan csodás napokat ígér az azúrkék horvát tengerparton.

Ha valamikor, ezen a nyáron különösen érdemes ellátogatni Horvátországba, a csodálatos Adria partjára és ott a páratlan szépségű Dubrovnikba. Ahová a járványhelyzetből eredően, a dalmát tengerpartra hagyományosan legtöbb külföldi turistát küldő országokból az ott életbe lépett kiutazási korlátozások miatt, most a megszokottnál lényegesen kevesebben érkeznek. Így aztán abszolút kényelmesen sétálhatunk végig a máskor turisták hada által elárasztott, páratlan szépségű óváros romantikus utcáin, terein, vagy éppen kalandozhatunk a történelemben, kultúrában és természetben gazdag, festői dalmát régióban.

A luxus mértékegységei

Az UNESCO világörökségének részévé vált bájos tengerparti város a Trónok harca című filmsorozatban is megjelenített, fenséges látványának élményét már csak az fokozhatja, ha a dubrovniki kalandozáshoz olyan, közvetlenül az Adria partján álló luxusszállodát választunk, amely önmagában is felejthetetlen napokat ígér a nyaraláshoz.

Kevesebb mint egy óra repülés Budapestről, 940 km autóval, 24 km a Dubrovnik Nemzetközi Repülőtérről, 1,5 km Dubrovnik történelmi óvárosától. Ezek a számok jellemzik a prémium szálloda lokációját.

20 millió euró, vagyis közel 7 milliárd forint. Tavaly, Dubrovnik turizmusának manapság legnagyobb beruházásaként, ekkora összegből újult meg teljesen az Accor szállodacsoport luxusszegmensét erősítő Rixos Hotels csoport büszkesége, a Rixos Premium Dubrovnik. Az alig több mint nyolc hónapig tartó felújítás során a világ luxusszállodáinak ünnepelt belsőépítésze, Ina Rinderknecht tervei alapján alakult át a lenyűgöző kilátást nyújtó 310 legmagasabb minőséget képviselő szobával, lakosztállyal és elnöki lakosztállyal büszkélkedő Adria-parti, ötcsillagos hotel.

Kilenc multifunkcionális tárgyalóterem, összesen 862 négyzetméternyi, a legfejlettebb technológiákkal felszerelt konferenciahelyszín egy természetes öbölben, Dubrovnik belvárosának közvetlen közelében. Ezek azok az adottságok, amelyek miatt a Rixos Premium Dubrovnik az üzleti utazók és az üzleti események számára is tökéletes választásnak bizonyulhat.

Tengerparti kényeztetés

Az Adria-partján álló luxusszálloda ráadásul nem csak az újjávarázsolt, egyedi hangulatú, kifinomult és trendi luxust garantáló belső tereivel garantál különleges élményt. A hegyoldalba álmodott egyedi építészeti megoldásainak köszönhetően külső megjelenése is egyedülálló. Ami minden szegmensében a hotel vendégeinek kényelmét, élménygazdag nyaralását szolgálja. Mert miközben tengerre néző szobáiból, lakosztályaiból lélegzetelállító látvány tárul a hotelt körülölelő öbölre és a közeli Lokrum szigetére, tengerbe nyúló privát strandján napozva vagy medencéiben fürdőzve is ugyanezt a tengerközeli, egyedi élményt élhetjük át. Ha pedig családdal érkeznénk, a legkisebbekre is gondoltak: jól felszerelt játszóház és gyerekmedence várja a legkisebbeket.

A szálloda, nagy tapasztalattal rendelkező nemzetközi séfjeinek köszönhetően, a gasztronómia területén is a legmagasabb szintet képviseli. Amit már a reggeli hatalmas kínálatából választva is megtapasztalhatnak a vendégek. Az újonnan megnyílt Umi Teppanyaki japán étteremben a legképzettebb szakácsok a vendégek előtt készítik el a japán konyha ínycsiklandó finomságait. A Turqouise étteremben és a Libertas halétteremben pedig a helyi alapanyagokból – közte Horvátország prémium száraz érlelt húsaiból – és a tengerből kifogott friss halakból készülnek a régióra jellemző különleges hús- és halételek. Amelyekhez a legjobb dalmát borokat kínálják. A kulináris élvezetek fokozására a szálloda szakácsai friss gyógynövényeket és fűszereket is termelnek a hotel saját növénykertjében.

A felejthetetlen élmények sora ráadásul este sem ér véget. Hiszen kell-e különlegesebb helyszín annál, mint amit a szálloda fapadlóval borított tengerparti része nyújt, ahol a Sport bárban egy kellemes itallal a kezünkben, vagy a Libertas Fish étterem kulináris különlegességeit kóstolva, a ház sommelier-je által kínált bor zamatával gazdagítva a tengeren lenyugvó nap sugarát élvezzük a gyertyafényes asztaloknál.

Wellness és tradicionális gyógyászat

2000 négyzetméternyi spa két emeleten. Tíz kezelőszoba és egy különleges teázó több mint 100 fajta minőségi teával. Ezt garantálja a teljesen felújított Anjana Spa, Dubrovnik legnagyobb spa-kínálatával. Megteremtve az önfelfedezés kényeztető utazását a teljes pihenés és megújulás világába. A különlegességek sorát bővítve az Anjana Spa kezeléseihez a természetes alapanyagokból készült levendula-, fenyő- és rozmaring-masszázsolaj mellett a világ egyik legrégebbi gyógyszerészete, a dubrovniki „Mala Braća” által készített termékeket használnak.

A tökéletes felfrissülést szolgálja a térség egyetlen törökfürdője, a Hammam mellett az Iglu hidegszoba, a sószoba és a többféle szauna, valamint a fűtött beltéri medence is a jakuzzival. Emellett még jó néhány bel- és kültéri medence biztosítja a fürdőzés és az úszás élményét, aminek csúcspontja természetesen az, ha a szálloda strandjának sziklájáról a tengerbe vezető lépcsőn leereszkedve megmártózunk az Adria hűs vizében.

A sportolási lehetőségek azonban ezzel még nem érnek véget. A búvárkodás mellett többfajta vízi sport- és teniszlehetőség is biztosított, a konditeremben pedig a legújabb Technogym gépek várják a betérőket.

Aki viszont a tengerparti napozás élményének szeretné átadni magát, annak a magas minőségű, luxus faborítású Libertas Beach luxusnapozói és privát pihenőházai garantálják a napfürdőzés élményét az Adriai-tenger kristálytiszta vize fölött.

Egy élménydús tengerparti nap persze nem mindenkinek ér véget az este beköszöntével. Aki az éjszakát is szeretné különleges élményekkel gazdagítani, annak a térség egyetlen szerencsejáték-létesítménye, a Merit Casino teremti meg a lehetőséget arra, hogy megismerje, milyen viszonyban áll Fortunával, a szerencse istennőjével.