America First: januártól jól megdrágulnak a nemzeti parkok belépői az USÁ-ban

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.

Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.

A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

