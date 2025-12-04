America First: januártól jól megdrágulnak a nemzeti parkok belépői az USÁ-ban

Az amerikai belügyminisztérium bejelentése szerint 2026 januárjától érezhetően megemelkedik a belépődíj az USA legnépszerűbb nemzeti parkjaiban a külföldi látogatók számára. A döntés tizenegy nagy forgalmú parkot érint, köztük a Grand Canyont, a Yellowstone-t és a Yosemite-t. Az ADAC arról számolt be, hogy a tervek szerint 100 dolláros (kb. 86 eurós) pluszdíjat kell fizetniük a 16 év feletti külföldi turistáknak a megszokott, 15–20 dolláros belépőn felül. A változás nem érinti az amerikai állampolgárokat, sem az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezőket. A nemzeti parki éves bérlet ára is emelkedik: a jelenlegi 80 dollárról 250 dollárra nő a külföldiek számára, míg az amerikaiak továbbra is a kedvezményes, 80 dolláros árat fizethetik. Az intézkedés a kormányzat „America First” irányvonalának része, a bevételeket pedig a természeti értékek megóvására, a parkok infrastruktúrájának fenntartására és felújítására fordítanák.
Grand Canyon: ideiglenes szállásbezárások vízhiány miattTovábbi nehézséget jelent, hogy december 6-tól a Grand Canyon déli peremén több lodge is határozatlan időre bezár, miután a hatvanas években épült fő vízvezetéket jelentős károk miatt le kellett állítani. Az intézkedés az El Tovar, a Bright Angel Lodge, a Maswik Lodge, a Yavapai Lodge és a Trailer Village működését érinti. A napi látogatás és a vízcsatlakozás nélküli kempingezés továbbra is lehetséges, ugyanakkor a park arra kéri a területen tartózkodókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel.
Ezekben a nemzeti parkokban lesz drágább a belépés 2026-tól
- Acadia National Park
- Bryce Canyon National Park
- Everglades National Park
- Glacier National Park
- Grand Canyon National Park
- Grand Teton National Park
- Rocky Mountain National Park
- Sequoia & Kings Canyon National Parks
- Yellowstone National Park
- Yosemite National Park
- Zion National Park