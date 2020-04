Amerika: magyar iskolák összefogása a virtuális térben

Az amerikai magyar iskolák is összefogtak az USA-ban életbe léptetett iskolabezárások hatására. Butala Viktória a floridai Mákvirágok Magyar Óvoda és Kisiskola alapítója és igazgatója kifejtette: az online tér ugyan gyerekeknek tanároknak egyaránt kihívást rejt, de mindenki úgy érzi, a virtuális kapcsolat is segít a nehéz helyzetben rendkívül fontos összetartozás érzésének fenntartásában.

Mindössze nyolc fővel indult 2014-ben az orlandoi Mákvirágok Magyar Óvoda és Kisiskola. A hétvégi magyar oktatási intézményben ma már 35, magyar gyökerekkel rendelkező óvodás és kisikolás ismerkedik – a hagyományos magyar ünnepeket is megtartva -, a magyar nyelvvel, történelemmel, kultúrával. Mindez a tanárok, az óvónők, a gyerekek szülei vállalásának köszönhetően.

– Az Egyesült Államokban március közepén érkezett el az az idő, amikor a nagyobb rendezvényeket el kellett halasztani, az iskolákat bezárták a vírus terjedése miatt – mondja Butala Viktória. Ez azért is nehéz időszakot jelentett, mert több magyar iskola, a vezető kollégákkal mi is hosszabb ideje a hagyományos, március 15-i ünnepségre készülődtünk. Szomorúan követhettük az eseményeket, amint sorra került az iskolák plakátjaira az ELMARAD felirat. Ezért született meg az ötlet, hogy a sok kis magyar kisdiák, akik Amerika-szerte, a keleti parttól a nyugatiig, verseket, énekeket, műsorral készültek, tanultak a bemutatókra, iskolájukat képviseletében együtt szavalják el a Nemzeti dalt, ami nagy sikert aratott a világhálón.

– Jelenleg az egész USA terültén zárva vannak az iskolák, Floridában egyenlőre április 15-ére tűzték ki az újranyitásukat. Így természetesen – folytatja Butala Viktória – a hétvégi magyar iskolák fala között is szünetel az oktatás.

A kisiskolások a világhálón osztották meg a március 15-i ünnepi műsort:

Többségükben az online oktatásra álltak át, ami az iskolák vezetőinek és a tanárainak kihívás és persze nemkülömben a gyerekeknek számára is az. “Ugyanakkor öröm tapasztalni, hogy Amerikában nagyon jó a kapcsolat a magyar iskolák vezetői között. Folyamatosan, tudásmegosztással is segítik egymást ebben a nehéz időszakban is” – hangsúlyozza. – Ennek jegyében az AMIT (Amerikai Magyar Iskolák Találkozója) webináriumokat szervez számunkra, és ezek az online oktatáshoz kötődő előadások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ebben az új, és szokatlan helyzetben is hatékony legyen a tanítás, immár a világhálón.

– A magyar iskolák összefogása, az összetartozás érzése azért is erőt ad, mert az új helyzetben rengeteg, tőlünk eddig idegen feladattal jár most egy hétvégi iskolai nap előkészítése, ami sokkal több időt és energiát követel az eddig megszokottnál. Ráadásul biztos, hogy sajnos egyenlőre megmarad a képernyőn keresztüli találkozás a kisdiákokkal és ezért minden olyan eszközt használnunk kell, amivel fenn tudjuk tartani az oktatást és a szoros kötődést a magyar gyerekek között. Hogy egy kis pozitív hír is legyen: amit eddig nem tudtunk az iskola épületén belül megoldani, de amit a saját konyhájában mindenki megtehet, a nagy iskolásainknak online sütőórát is szervezünk már – ma például éppen kakaós csigát sütöttek a gyerekek.

Butala Viktória hozzátette: a magyar iskolák szerepe azért is több az identitás megőrzését szolgáló ismeretek átadásánál, mert a szülőket is bevonva olyan magyar közösségeket teremtenek az új világban, amelyek most, az elvárt távolságtartás mellett is szoros kapcsolatot tart fenn.