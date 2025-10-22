Kezdőlap Mozaik Amerikában ezért erősödik az autóhitelt nem fizetők tábora
Amerikában ezért erősödik az autóhitelt nem fizetők tábora

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az Egyesült Államokban drámaian nőtt azoknak az autóhiteleseknek a száma, akik elmaradnak a törlesztéssel – különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében. A Fitch Ratings adatai szerint a 60 napnál is régebben késedelemben lévő subprime – vagyis kockázatos -autóhitelek aránya januárban 6,5 százalékra emelkedett, és azóta is ezen a szinten stagnál.

A visszavett autók száma megugrott, egyre több amerikai adja el járművét úgy, hogy az kevesebbet ér, mint amennyivel még tartozik, miközben olyan nagy hitelezők, mint a CarMax vagy az Ally Financial, figyelmeztették befektetőiket a romló fizetési morálra – számol be a New York Times.

A látszólag erős gazdaság mögött törékeny valóság

Bár a tőzsde továbbra is erős, a vállalatvezetők optimisták és a fogyasztás is élénk, az autópiac gyengélkedése a legalsó és középosztálybeli háztartások pénzügyi feszültségét jelzi.
„Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy egyes fogyasztók nyomás alatt vannak” – mondta Jonathan Smoke, a Cox Automotive vezető közgazdásza.

A lap ennek illusztrálására mutatta be egy olyan ügyfél esetét, aki 2021-ben vett autót havi 565 dolláros részletre. Amikor idén februárban elvesztette nonprofit szervezetnél végzett munkáját, néhány hónapon belül a lakbér-, hitelkártya- és diákhitel-tartozásai után az autóhitel törlesztését is abbahagyta.

A probléma már a jó adósokat is elérte

A Cox Automotive elemzése szerint már a jobb hitelképességű adósoknál is nő a késedelem aránya, az összes autóhitel körében pedig 2 százalékra emelkedett a jelentős elmaradások aránya.
A New York Fed kutatása szerint a késedelembe csúszó hitelek aránya minden jövedelmi és hitelkategóriában nő. Ennek oka a magasabb kamatkörnyezet, a megdrágult autók, valamint az, hogy a járvány idején megvásárolt használt járművek értéke időközben csökkent.

A közelmúltban két autóipari cég – a First Brands és a Tricolor Holdings – csődje is a szektor feszültségére figyelmeztet. Bár ezekben az esetekben csalás és menedzsment-problémák is közrejátszhattak, elemzők szerint a jelenség azt mutatja, hogy az alacsonyabb jövedelmű adósok egyre nehezebben bírják a terheket.

A pandémia idején az állami támogatások és a leállított diákhitel-törlesztések még segítették a családokat, a gyors bérnövekedés pedig javította a fizetőképességet. Azóta azonban a megtakarítások elfogytak, a kamatok emelkedtek, az alacsonyabb keresetűek béremelkedése megállt, és újraindultak a diákhitel-törlesztések – mindez egyszerre szívja el a háztartások forrásait.

Nem rendszerszintű, de aggasztó

Elemzők szerint a mostani helyzet nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását, mivel az autóhitelek a háztartási adósság kevesebb mint 10 százalékát teszik ki. Az új hitelek ráadásul jobban teljesítenek, mert a hitelezők szigorították feltételeiket.
A Fitch viszont arra figyelmeztet, hogy a hitelportfóliók teljesítménye tovább romolhat, ha a gazdasági növekedés lassul és a munkanélküliség emelkedik.

Fotók: Freepik

