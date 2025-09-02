Amerikai franchise világszámok keresnek magyar partnereket Budapesten

Fotó:instagram/OliveGarden

Szeptember 16-án Budapestre érkezik tizenegy világszerte ismert amerikai márka, hogy bemutassa hazai terjeszkedési terveit, és potenciális magyar partnerekkel találkozzon – jelentette be az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége.

A szeptember 16.-án reggel fél tíz és dél közötti budapesti esemény különleges lehetőség, hiszen a nemzetközi roadshow során a delegáció tagjai Európában csupán három fővárosban – Bécsben, Prágában és Budapesten – mutatkoznak be.

A résztvevő márkák között olyan ikonikus franchise-ok szerepelnek, mint a Wendy’s vagy az Olive Garden, de pizzázóláncok (Pizza Inn, Blaze Pizza, Russo’s New York Pizzeria, Vocelli Pizza), a mexikói ízeket kínáló Velvet Taco és a burritóiról, tacóiról ismert Barberitos is képviselteti magát. Emellett a résztvevők között szerepel a United Franchise Group – Transworld (üzletközvetítés és franchise-tanácsadás), a Renue System (szállodai higiéniai szolgáltatások) és a Mobile Outfitters (telefon-kiegészítők) is.

A nagykövetség tájékoztatása szerint az eseményre olyan vállalkozókat és befektetőket várnak, akik érdekeltek egy új márka magyarországi bevezetésében, rendelkeznek a szükséges tőkével vagy finanszírozási stratégiával, és tapasztalatot szereztek már az adott iparágban vagy a franchise üzleti modellben. A program keretében a hazai érdeklődők egy szemináriumon kaphatnak részletes tájékoztatást a felsorolt márkákról, illetve a franchise-rendszer működésének feltételeiről.

A nagykövetség szerint a kezdeményezés célja, hogy a világszerte sikeres amerikai franchise-ok megbízható partnereket találjanak a magyar piacon, és hosszú távon erősítsék az amerikai–magyar üzleti kapcsolatokat.

A rendezvényre szeptember 12-ig lehet jelentkezni az Amerikai Nagykövetség Kereskedelmi Osztályánál, ugyanakkor a részletes információkat tartalmazó oldalon már szeptember 5-i határidő szerepel.