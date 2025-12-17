Kezdőlap Hírek Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen
Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

Bódi Ágnes

Amikor január első napjaiban visszazökkenünk a hétköznapokba, sokszor túl gyorsnak érezzük a váltást. A fények eltűnnek, az ünnepi asztalok kiürülnek, és mintha hirtelen túl nagy lenne a csend. Pedig nem minden lezárásnak kell élesnek lennie. Temesvár azon városok közé tartozik, amely hagy egy kis időt az átmenetre.

A város nem az ünnepet hosszabbítja meg, hanem teret ad a lecsengésnek. A belvárosban az ünnepi fények és a közösségi tér nem tűnnek el egyik napról a másikra, hanem tovább élnek január elején is, mintha a város tudatosan lassítana együtt azokkal, akik az új év első napjaiban végigsétálnak rajta.

A karácsonyi hangulaton túl

Miközben Európa számos városában a karácsonyi vásárok már az ünnepek előtt bezárnak, Temesváron más ritmus érvényesül. A téli vásár itt nem ér véget szilveszterrel: az újévet követően még egy teljes hétig nyitva marad. Laura Boldovici, a Visit Timișoara menedzsere szerint ez az időszak különösen sok látogatót vonz, köztük nagy számban külföldről érkezőket is.

Idén nemcsak a díszített terület lett nagyobb, hanem a vásár ünnepi hangulata is kilépett a megszokott keretei közül. A belváros éttermei és kávézói saját, erre az időszakra összeállított kínálattal kapcsolódtak be, így ez az élmény a standokon túl is végigkíséri a belvárosi sétát.

Téli találkozási pont

A temesvári téli vásár 2024-ben mintegy 800 000 látogatót vonzott, ezzel az ünnepi időszak leglátogatottabb attrakciójává vált a városban. Nemcsak a helyiek érkeznek ide évről évre, hanem a környező megyékből, Szerbiából és Magyarországról is sokan választják ezt az időszakot egy téli városi sétához.

A belvárosi sétálóövezet ilyenkor nem csupán átjáró, hanem találkozási pont: koncertek, téli programok és gasztronómiai élmények váltják egymást, miközben a város tereit fények és installációk formálják.

Ismerős elemek, visszatérő élmények

Az ünnepi időszak állandó elemei 2025-ben is visszatérnek: az óriáskerék, a sétálóövezeten áthaladó kisvonat, a fényfüggöny és a jégpálya mind hozzátartoznak ahhoz a városi képhez, amelyet sokan már ismerősként üdvözölnek. A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.

Téli varázs Temesváron

A téli vásár november 30. és január 7. között tölti meg Temesvár belvárosát, Románia legnagyobb sétálóövezetét. Az ünnepi fények nem érnek véget a történelmi városmag határán: az Iulius Townban, az ország legnagyobb bevásárlóközpontjában is megjelennek, ahol 450 üzlet, egy park és számos étterem kapcsolódik a téli hangulathoz.

Az újévi utcai rendezvény részeként a Győzelem téren ingyenes koncertet ad az Ukrajnából érkező Ruszlana, az Eurovíziós Dalfesztivál korábbi győztese.

Az erre az időszakra készített fogásokat kínáló belvárosi éttermek és kávézók listája a Visit Timișoara oldalán érhető el.

 

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint nagyüzemi és kézműves söröket is ellenőriztek az elmúlt hetekben az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági...
