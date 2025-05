Ankara felkerült az UNESCO listájára

Ankara, Törökország szívében fekvő főváros, most hivatalosan is helyet kapott a világörökségi várományosi listán – méghozzá nem ókori romjaival, hanem 20. századi modernista városfejlesztésével. Az „Ankara: A köztársasági modern főváros tervezése és építése” című pályázati anyagot a Kulturális és Turisztikai Minisztérium a Török UNESCO Bizottsággal közösen nyújtotta be, elismerést keresve a város példátlan városfejlesztési modelljének.

A város, amely 1923-ban vette át a fővárosi címet Isztambultól, a fiatal Török Köztársaság jövőbe tekintő szimbólumává vált. Az 1920 és 1970 között megvalósult várostervezési koncepciók olyan ikonikus köztereket és épületeket hoztak létre, amelyek máig meghatározzák Ankara arculatát: az Atatürk sugárút, a Kızılay tér, az Ulus városrész, a Török Nagy Nemzetgyűlés három történelmi épülete, a Güven Park, az Ifjúsági Park, az Ankara pályaudvar és számos minisztérium. Ezek az elemek nem csupán egy új nemzet születésének tanúi, hanem egy korszerű várostervezési vízió manifesztumai is.

Az UNESCO jelentős kulturális örökségi értékként fogadta el Ankarát a következő kritériumok mentén: a kulturális cserék (ii), az építészeti stílusok és várostervezési minták jelentős példái (iv), valamint a történelmi jelentőségű eseményekhez és eszmékhez való kapcsolódás (vi).

De Ankara nemcsak modern struktúráival ejti rabul látogatóit: a város több ezer éves történelmet őriz, a Hettitáktól és a Frígektől a rómaiakon és oszmánokon át a mai napig. A Gordion régészeti lelőhely – amely nemrég került fel a világörökségi listára – az ókor lenyűgöző maradványait kínálja, míg Anıtkabir, Atatürk mauzóleuma, a nemzeti öntudat szimbolikus központja.

A város további kincsei közé tartozik a világhírű Anatóliai Civilizációk Múzeuma, a festői Etnográfiai Múzeum, valamint a Török Állami Opera és Balett. Ezek a kulturális terek nemcsak művészeti értékeket őriznek, de építészetileg is a modernizmus jegyében születtek, erősítve Ankara örökségi pozícióját.

A Kulturális és Turisztikai Minisztérium célja, hogy Törökország páratlan kulturális és természeti örökségét nemzetközi színtéren is megőrizze és népszerűsítse – az UNESCO-val való szoros együttműködés ennek kulcsa.