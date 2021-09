Áradások New Yorkban – rendkívüli állapotot hirdettek

A szokatlanul heves esőzéseket követő áradások miatt New York városában és államában is rendkívüli állapotot hirdettek csütörtökre virradóra.

A szélsőséges időjárás a délebbi államokban nagy pusztítást okozó Ida hurrikán következménye, amely trópusi viharrá szelídülve haladt át az Egyesült Államok északkeleti részén szerda éjszaka.

A New York államot kormányzó Kathy Hochul a Twitteren azt írta: a döntésnek köszönhetően elérhetővé válik a szövetségi segély a rászorulók számára.

“Megtettünk minden óvintézkedést, mozgósítottuk erőforrásainkat, hogy felkészülten várjuk az eseményeket a terepen, de az anyatermészet azt tesz, amit akar, és ma éjjel tombolt dühében” – mondta Hochul a CNN amerikai hírtelevíziónak.

A kormányzó azt kérte a lakosoktól, hogy halasszák el a nem sürgős utazásokat.

New York városában lezárták a metróvonalakat, miután a lépcsők vízeséssé alakultak át, és az alagutak mennyezetéről is folyt a víz. Az amerikai meteorológia szolgálat először adott ki riasztást villámárvizek miatt a kilencmillió lakosú metropoliszra, miután egy óra alatt 76,2 mm eső zúdult a nagyvárosra.

New York polgármestere, Bill de Blasio a közösségi médiában figyelmeztette a veszélyes helyzetre a lakosságot.

A polgármester helyi idő szerint hajnali ötig megtiltotta a szárazföldi közlekedést a nagyvárosban, miután számos autóst ki kellett menteni az elárasztott utakról.

A szomszédos New Jersey államot vezető Phil Murphy is rendkívüli állapotot hirdetett szerda éjszaka, miután az államban tornádó pusztított. Newark nemzetközi repülőterén minden járatot töröltek, és a vasúti közlekedést is felfüggesztették a térségben.

Az Ida négyes kategóriájú hurrikánként érte el Louisianát vasárnap, és végigpusztította az államot, mielőtt trópusi viharrá szelídült volna.