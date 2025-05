Aranykorát élik a magyar-amerikai agrárdiplomáciai kapcsolatok

A magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok egyre csak erősödnek, legyen szó politikáról, agráriumról, oktatásról vagy kereskedelemről – tájékoztatott Ökrös Oszkár helyettes államtitkár a Diego Morales indianai és Aurelis Skipwith Giacometto louisianai államminiszterrel, valamint Sidonia Morales tiszteletbeli konzullal folytatott megbeszélésen.

A nemzetközi kapcsolatokért és Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, az agrár-felsőoktatásban is új utak nyíltak meg. Debrecenben, május 15-én írta alá a Debreceni Egyetem és a Dél-Dakotai Állami Egyetem azt a megállapodást, amely lehetővé teszi Magyarország és Európa első kettős (amerikai-magyar) diplomát adó agrármérnöki képzés elindulását. Hozzátette, reményeink szerint május 30-án új együttműködési megállapodás aláírására is sor kerül a Perdue Egyetem Állatorvosi Kara és a Magyar Állatorvostudományi Egyetem között. A hazai állatorvoslás-tan régi gyökerekkel rendelkezik, ezért is kiemelten fontos hazánk számára, hogy az itt megszerzett oklevelet az Amerikai Állatorvosi Szövetség is akkreditálja. Ökrös Oszkár és Aurelia Skipwith Giacometto, Louisiana állam környezetügyért felelős államminisztere egyetértettek abban, hogy mindkét országnak szüksége van a jól képzett, nemzetközi gyakorlattal rendelkező agrár és állategészségügyi szakemberekre, ezért is örvendetes, hogy egyre több megállapodás születik Magyarország és az Egyesült Államok között.

A helyettes államtitkár kiemelte, a stabil kereskedelmi kapcsolat az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között kulcsfontosságú, Magyarország pedig, földrajzi pozíciójából tekintve is, hatékony partner lehet az európai piac felé, legfőképpen a gépjárműipart tekintve. Hazánk versenyképességét remekül illusztrálja, hogy az itt előállított autóipari termékek 90,5 százaléka kivitelre kerül. Észak-Amerika legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártó vállalatával már több tárgyalás is lezajlott egy magyarországi gyár lehetséges létrehozásáról.

Ökrös Oszkár meghívta az USA-beli küldöttséget a szeptemberben megrendezendő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK). Egyúttal Diego Morales, Indiana állam külügyért felelős államminisztere támogatásáról biztosította a helyettes államtitkárt: felveszi a kapcsolatot az Indiana állambeli agrárvállalkozásokkal és szervezetekkel, hogy a kiállításon ők is meg tudjanak jelenni. Ahogy az államminiszter fogalmazott: „híd kívánok lenni az Egyesült Államok, azon belül is Indiana Állam és Magyarország között”, az OMÉK-ot pedig remek lehetőségnek látta arra, hogy több százezer emberhez eljussanak az indianai termékek és szolgáltatások. /AM Sajtóiroda/