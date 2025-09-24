Kezdőlap Agrár Átadták a 2025. év szaktanácsadói díjat az OMÉK ünnepélyes megnyitóján
Átadták a 2025. év szaktanácsadói díjat az OMÉK ünnepélyes megnyitóján

AzÜzlet.hu

Forrás: NAK/Lévai Zsolt.

Kihirdették a „2025 Év Szaktanácsadója” díj nyerteseit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium által immár hatodik alkalommal meghirdetett pályázat célja az agrárágazatban tevékenykedők érdekeit szolgáló, kiemelkedő szaktanácsadói munka elismerése.

„Az Év Szaktanácsadója” díj a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárminisztérium közös szakmai elismerése. A pályázatot beküldő jelöltek közül az első körben szakmai szempontok alapján kiválasztott, legtöbb pontot elérő szaktanácsadót hallgatta meg a minisztérium, a NAK és a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB) képviselőiből álló szakmai grémium. A meghallgatáson a szakemberek személyesen is bemutatták szakmai életútjukat, szaktanácsadói tevékenységüket és meggyőzték a bizottságot arról, hogy miért ők a legalkalmasabbak az elismerésre. A pontozás és a személyes bemutatkozás alapján a bizottság kiválasztotta azokat a szakembereket, akik végül átvehették az ezért járó díjat.

A díjátadást az OMÉK ünnepélyes megnyitóján rendezték.. A díjakat Nagy István agrárminiszter, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a NATaB-elnöke és Papp Zsolt, a NAK elnöke adta át.

A „2025. év Szaktanácsadója” díjat a XXI. század agrártechnológiáját kiemelkedő színvonalon alkalmazó dr. Riczu Péter vehette át.

Az egész életen át tartó tanulás és a regeneratív mezőgazdaság elkötelezettje, dr. Paszternák Ferenc a „2025. év Szaktanácsadója Életműdíjat” kapta.

„A 2025 Év Erdőgazdálkodási Szaktanácsadója” különdíjat a fenntartható erdőgazdálkodás iránti elkötelezettségéért és kiemelkedő szakmai munkájáért László Péter vehette át.

A tudásátadásban végzett kiemelkedő szaktanácsadói munkájáért Kaponyás Ilona az Agrárminisztérium különdíját kapta.

