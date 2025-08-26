Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban, az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.

Az elismerést azok kapják, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, akik a mi magyar világunkhoz tartoznak és képesek felismerni a közösség erejét és fontosságát – mondta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a díjátadón.

Emlékeztetett, a Külhoni Magyarságért Díjat 2011-ben alapította Orbán Viktor miniszterelnök, 2019-től a Magyar Diaszpóra Tanács javaslatát követően a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése nyomán a díj a 2018-ban elhunyt Kallós Zoltán nevét viseli. A döntés nyomán tehát a teljes magyarság képviselteti magát a díjban, mert együttműködés és egyetértés hozta létre – hangsúlyozta.

Az államtitkár rámutatott, minden közösségnek vannak alapvető fontosságú személyei, akiknek munkássága tiszteletet érdemel, s életművük eligazodási pontnak bizonyul.