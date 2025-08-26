Kezdőlap Hírek Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat
Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban, az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.

Az elismerést azok kapják, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, akik a mi magyar világunkhoz tartoznak és képesek felismerni a közösség erejét és fontosságát – mondta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a díjátadón.

Emlékeztetett, a Külhoni Magyarságért Díjat 2011-ben alapította Orbán Viktor miniszterelnök, 2019-től a Magyar Diaszpóra Tanács javaslatát követően a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése nyomán a díj a 2018-ban elhunyt Kallós Zoltán nevét viseli. A döntés nyomán tehát a teljes magyarság képviselteti magát a díjban, mert együttműködés és egyetértés hozta létre – hangsúlyozta.

Az államtitkár rámutatott, minden közösségnek vannak alapvető fontosságú személyei, akiknek munkássága tiszteletet érdemel, s életművük eligazodási pontnak bizonyul.

Elődök, vezetők, segédek, családtagok és utódok munkái révén valósult meg országunk és nemzetünk felvirágzása ezer esztendeje – mondta Nacsa Lőrinc, hozzátéve: ma is csapatban és csapatmunkában gondolkodunk, egy olyan csapatban, amelyben ott vannak évszázadokat átölelő társaink is. A közös cél a magyarság szülőföldön való boldogulása és gyarapodása, az erősödő magyarság, s hogy minden magyar felelős minden magyarért – hangsúlyozta, hozzátéve: aki ehhez a célhoz ragaszkodik, aki ennek a parancsolatnak enged, az tiszteletet és elismerést érdemel. Magyarország kormánya pedig ezzel a díjjal fejezi a tiszteletet és az elismerést – mutatott rá.

A díjat a Mini Erdély Park, Gáspár-Barra Réka újságíró, Hrubík Béla költő, a Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi lapok, a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó Testület, a tordai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a maradéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Credo Verséneklő Együttes és Hajós Ferenc jogász érdemelte ki.

