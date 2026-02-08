Hirdetés
Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

Bódi Ágnes

Fotó: Pelsőczy Csaba

A pálinka előállításában egyszerre van jelen a tudatos fajtaválasztás és a hagyományokra épülő, ugyanakkor folyamatosan megújuló technológia – jelentette ki Tállai András államtitkár a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 Díjátadó Gálaestjén.

Az államtitkár felidézte, az Agrárminisztérium 2014-ben hirdette meg először a Nemzeti Pálinkakiválóság Programot, amelynek azóta is töretlen célja, hogy a kiváló minőségű hazai pálinkák belföldön és nemzetközileg is egyaránt ismertté váljanak. Rámutatott, ha visszatekintünk a pálinka és a törkölypálinka előállításának utóbbi 15-20 évére, jól látható, hogy jelentősen bővültek a főzdei kapacitások és fejlődtek a szakmai ismeretek.

Tállai András kiemelte, a nevezési számok – mind főzdék, mind a nevezett tételek tekintetében – évről évre hasonlók, ami azt bizonyítja, hogy a program stabil és megbízható népszerűségnek örvend a kereskedelmi főzdék körében.

A 2025-ös programra 21 főzde összesen 131 tétellel vett részt a megmérettetésen. A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.

A program idén is több kategóriában díjazta a legkiemelkedőbb vállalkozásokat és termékeket. Az „Agrárminisztérium Pálinkája” címet a TOP Pálinkakiválóságok közül a Sáppusztai Pálinkafőzde Kajszibarack tétele  nyerte el.  A „Nébih Pálinkája” címet 1 Csepp Pálinkaház Aurum vilmoskörte pálinkája érdemelte ki.

A Legeredményesebb Pálinkafőzde 2025-ben a Sáppusztai Pálinkafőzde lett. A Legjobb Gin díjat a Sáppusztai Pálinkafőzde Flying Emu Ginje nyerte el, míg a Legeredményesebb Gin és Egyéb Szeszes Italt Előállító Vállalkozás címet a Győri Likőrgyár Zrt. / Pannonhalmi Pálinkárium kapta.

