Kezdőlap Cégvilág Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t
CégvilágHírek
No menu items!

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

AzÜzlet.hu

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t. A tranzakció az a&o átfogó, 500 millió eurós terjeszkedési programjának első platformbefektetése, amely új lehetőségeket nyit a márka prémium-budget szegmensbe való belépéséhez. A felvásárlással együtt az a&o portfóliójába került a Schulz Hotels 1000 ágyas, designközpontú berlini szállodája is, amely továbbra is a Schulz márkanév alatt működik majd.

A Schulz alapítói is maradnak a fedélzeten

A Schulz Hotels három alapítója – Nizar Rokbani, Oskar Kan és Sascha Gechter – a tranzakciót követően is a vállalatcsoport kötelékében marad, tanácsadóként és vezetői szerepben támogatva a közös márkaépítést és terjeszkedést. A trió korábban a Meininger hibrid szállodaláncot is sikerre vitte, amely ma már több mint 20 ezer ágyat üzemeltet Európában.

Erős demográfiai és piaci trendek támogatják a terjeszkedést

Az a&o a felvásárlással tovább erősíti pozícióját kulcsfontosságú európai piacain. A vállalat a költségtudatos utazók számának növekedésére, a technológiai fejlődésre és az erős beutazó turizmusra épít: Az európai hostelpiac várhatóan évi 5,8%-os összetett növekedési ütemmel (CAGR) bővül 2025 és 2030 között.

Az elmúlt két évben az a&o 8500 új ágyat integrált – üzemelő, fejlesztés alatt álló vagy felújítás előtt álló ingatlanok formájában.

Prémium-budget, designorientált szálláskoncepció

A 2018-ban alapított Schulz Hotels a budget szegmens magasabb minőségű, designvezérelt alternatíváját képviseli. A márka egyszerre célozza a klasszikus hostelközönséget és a kényelmesebb szolgáltatásokat kereső üzleti vagy egyéni utazókat.

Jelenleg egy működő szállodával rendelkezik Berlin Ostbahnhofnál, egy másik pedig fejlesztés alatt áll a város új Heide negyedében, a főpályaudvar közelében.

Rekordévek az a&o életében

A 2000-ben Oliver Winter által alapított lánc 2024-ben rekord 2,8 millió vendéget fogadott, 6,2 millió vendégéjszakával. A lendület 2025 első felében is kitartott, a lánc június hónappal bezárólag 73%-os átlag kihasználtság mellett 1,4 millió vendéget és 3,1 millió vendégéjszakát számlált.

Rekordévek az a&o életében

A 2000-ben Oliver Winter által alapított lánc 2024-ben rekord 2,8 millió vendéget fogadott, 6,2 millió vendégéjszakával. A lendület 2025 első felében is kitartott, a lánc június hónappal bezárólag 73%-os átlag kihasználtság mellett 1,4 millió vendéget és 3,1 millió vendégéjszakát számlált.

Befektetői háttér

A StepStone Group és a Proprium Capital Partners támogatta az a&o vezetés által irányított felvásárlását 2023 végén, és az elmúlt 18 hónapban összesen mintegy 500 millió eurót fektettek be a platform terjeszkedésébe. A Schulz Hotels mellett további akvizíciók is történtek többek között Londonban, Brightonban, Brüsszelben, Antwerpenben és Heidelbergben, miközben további, jelentős európai városokban tervezett tranzakciók rövid távú előkészítése is folyamatosan halad előre.

Oliver Winter, az a&o Hostels alapítója és vezérigazgatója elmondása szerint: „Az a&o és a Schulz együttes know-how-ja összesen 100 évnyi hostelpiaci szakértelmet jelent – ez tökéletes alap a további dinamikus és kreatív növekedéshez, európai nagyvárosok kiemelt lokációiban.

2024 óta mintegy 500 millió eurót fordítottunk az a&o Hostels platformjának bővítésére, valamint a csapat páratlan ingatlanpiaci, befektetési és hostelipari tapasztalatának kiaknázására. A támogató befektetői háttérrel és a piaci átrendeződésből adódó vonzó lehetőségekkel élve kiváló pozícióban vagyunk ahhoz, hogy megőrizzük ezt a lendületet egy gyorsan érő szektorban, amelyet erős demográfiai és technológiai trendek támogatnak.”

Sascha Gechter, a Meininger és a Schulz társalapítója hozzátette: „Örömmel egyesítjük erőinket az a&o-val, és visszük a Schulz Hotels terjeszkedését a következő szintre. Partnerségünk valóban kiegészítő jellegű – közösek az értékeink, a célcsoportjaink és az ambícióink. Jelentős szinergiák bontakoznak ki a beszerzés, az értékesítés és a technológia területén, amelyek mindkét márka számára előnyösek lesznek.”

Philipp Westermann, a Proprium Capital Partners partnere szerint: „A Schulz Hotels felvásárlása újabb mérföldkő stratégiai növekedési törekvéseinkben a főbb európai piacokon. Az alapítókkal – akiket több mint egy évtizede ismerünk – való együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy újradefiniáljuk, mit is jelenthet a megfizethető utazás.”

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább
Hírek

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább
Gazdaság

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Cégvilág
Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

Hírek
A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

Hírek
A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

Gazdaság
A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
Hírek

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább
Hírek

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább
Gazdaság

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább
Gazdaság

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.
Tovább
Élelmiszeripar

Másodpercek alatt frissülnek az árak a hazai üzletekben

2025-ben a digitális polccímkék adják a stabilitást a kiskereskedelemben.
Tovább
Hírek

Szembe mennek a magyar utazók a nemzetközi trenddel

Távol-keleti desztinációk vezetik a magyar körutazási trendeket
Tovább
Hírek

Budapesten csökkentek a lakásárak októberhez képest

Az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
© 2025 | www.azuzlet.hu