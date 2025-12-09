Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t. A tranzakció az a&o átfogó, 500 millió eurós terjeszkedési programjának első platformbefektetése, amely új lehetőségeket nyit a márka prémium-budget szegmensbe való belépéséhez. A felvásárlással együtt az a&o portfóliójába került a Schulz Hotels 1000 ágyas, designközpontú berlini szállodája is, amely továbbra is a Schulz márkanév alatt működik majd.

A Schulz alapítói is maradnak a fedélzeten

A Schulz Hotels három alapítója – Nizar Rokbani, Oskar Kan és Sascha Gechter – a tranzakciót követően is a vállalatcsoport kötelékében marad, tanácsadóként és vezetői szerepben támogatva a közös márkaépítést és terjeszkedést. A trió korábban a Meininger hibrid szállodaláncot is sikerre vitte, amely ma már több mint 20 ezer ágyat üzemeltet Európában.

Erős demográfiai és piaci trendek támogatják a terjeszkedést

Az a&o a felvásárlással tovább erősíti pozícióját kulcsfontosságú európai piacain. A vállalat a költségtudatos utazók számának növekedésére, a technológiai fejlődésre és az erős beutazó turizmusra épít: Az európai hostelpiac várhatóan évi 5,8%-os összetett növekedési ütemmel (CAGR) bővül 2025 és 2030 között.

Az elmúlt két évben az a&o 8500 új ágyat integrált – üzemelő, fejlesztés alatt álló vagy felújítás előtt álló ingatlanok formájában.

Prémium-budget, designorientált szálláskoncepció

A 2018-ban alapított Schulz Hotels a budget szegmens magasabb minőségű, designvezérelt alternatíváját képviseli. A márka egyszerre célozza a klasszikus hostelközönséget és a kényelmesebb szolgáltatásokat kereső üzleti vagy egyéni utazókat.

Jelenleg egy működő szállodával rendelkezik Berlin Ostbahnhofnál, egy másik pedig fejlesztés alatt áll a város új Heide negyedében, a főpályaudvar közelében.

Rekordévek az a&o életében

A 2000-ben Oliver Winter által alapított lánc 2024-ben rekord 2,8 millió vendéget fogadott, 6,2 millió vendégéjszakával. A lendület 2025 első felében is kitartott, a lánc június hónappal bezárólag 73%-os átlag kihasználtság mellett 1,4 millió vendéget és 3,1 millió vendégéjszakát számlált.

Befektetői háttér

A StepStone Group és a Proprium Capital Partners támogatta az a&o vezetés által irányított felvásárlását 2023 végén, és az elmúlt 18 hónapban összesen mintegy 500 millió eurót fektettek be a platform terjeszkedésébe. A Schulz Hotels mellett további akvizíciók is történtek többek között Londonban, Brightonban, Brüsszelben, Antwerpenben és Heidelbergben, miközben további, jelentős európai városokban tervezett tranzakciók rövid távú előkészítése is folyamatosan halad előre.

Oliver Winter, az a&o Hostels alapítója és vezérigazgatója elmondása szerint: „Az a&o és a Schulz együttes know-how-ja összesen 100 évnyi hostelpiaci szakértelmet jelent – ez tökéletes alap a további dinamikus és kreatív növekedéshez, európai nagyvárosok kiemelt lokációiban.

2024 óta mintegy 500 millió eurót fordítottunk az a&o Hostels platformjának bővítésére, valamint a csapat páratlan ingatlanpiaci, befektetési és hostelipari tapasztalatának kiaknázására. A támogató befektetői háttérrel és a piaci átrendeződésből adódó vonzó lehetőségekkel élve kiváló pozícióban vagyunk ahhoz, hogy megőrizzük ezt a lendületet egy gyorsan érő szektorban, amelyet erős demográfiai és technológiai trendek támogatnak.”

Sascha Gechter, a Meininger és a Schulz társalapítója hozzátette: „Örömmel egyesítjük erőinket az a&o-val, és visszük a Schulz Hotels terjeszkedését a következő szintre. Partnerségünk valóban kiegészítő jellegű – közösek az értékeink, a célcsoportjaink és az ambícióink. Jelentős szinergiák bontakoznak ki a beszerzés, az értékesítés és a technológia területén, amelyek mindkét márka számára előnyösek lesznek.”

Philipp Westermann, a Proprium Capital Partners partnere szerint: „A Schulz Hotels felvásárlása újabb mérföldkő stratégiai növekedési törekvéseinkben a főbb európai piacokon. Az alapítókkal – akiket több mint egy évtizede ismerünk – való együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy újradefiniáljuk, mit is jelenthet a megfizethető utazás.”