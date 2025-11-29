Átszervezi felső vezetését a Wizz Air

A légitársaság pénzügyi vezérhelyettese átveszi a kereskedelmi terület irányítását, helyére pedig egy cseh bankár érkezik. A változás célja a kereskedelmi funkciók megerősítésével a nyereséges kapacitásbővítés elérése, derült ki az AIRportal.hu cikkéből.

Változásokat jelentett be felső vezetésében a Wizz Air, amelyek február 1-jével lépnek életbe. Ian Malin, aki jelenleg a légitársaság pénzügyi vezérhelyettese (CFO), a jövőben a cég kereskedelmi vezérhelyetteseként (CCO) folytatja munkáját. A szakember a budapesti központból felel majd a légitársaság teljes kereskedelmi tevékenységéért és a bevételekért, közvetlenül a vezérigazgatónak jelentve. A változás célja a kereskedelmi funkciók megerősítésével a nyereséges kapacitásbővítés elérése.

Az ezzel megüresedő pénzügyi vezérhelyettesi pozícióba Veronika Špaňárová érkezik, a cseh szakember három évtizedes nemzetközi karriert futott be a Citinél, ahol többek között Csehországban, Szlovákiában, Brazíliában és Magyarországon dolgozott vállalati és lakossági banki vezetőként. Magyarországon a Citi országigazgatója volt, és hosszú ideje a Wizz Air banki partnereként is tevékenykedett. A szakember szintén közvetlenül a vezérigazgatónak jelent és a budapesti központban dolgozik majd.

Michael Delehant eddigi kereskedelmi és üzemeltetési vezérigazgató-helyettes a csoport ügyvezető igazgatójaként (Group Managing Director) folytatja munkáját, de csak a pozíciója neve módosul, a felelősségi köre változatlan marad.

Váradi József vezérigazgató a közlemény szerint úgy fogalmazott: a változások erősítik a Wizz Air vezetői kapacitását és kereskedelmi működését a cég növekvő méretéhez igazodva, és alapot adnak az ambíció megvalósításához, hogy a vállalat a világ egyik legjobban teljesítő légitársaságává váljon a következő években.