Gazdaság
Augusztusban lassult az albérleti díjak emelkedése

Augusztusban lassult a bérleti díjak emelkedése: országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékos volt a havi lakbéremelkedés, ami az elmúlt három hónap legalacsonyabb ütemének számít – derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

Az ingatlanhirdetési portál az MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményében hozzátette, hogy éves összevetésben már tempósabb volt a drágulás: országosan 7,5, Budapesten 7,2 százalékkal kerültek többe az albérletek, mint tavaly augusztusban.

A régiók között pedig nagy eltéréseket figyeltek meg: Pest vármegyében 8,8, Közép-Dunántúlon 6,4, Nyugat-Dunántúlon 7,9, Dél-Dunántúlon 7,4, Észak-Magyarországon 8, Észak-Alföldön 3,5, míg a Dél-Alföldön 11,9 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak egy év alatt-közölte az MTI.

Az éves drágulás üteme még mindig többszöröse a havi árváltozásnak, a bérleti díjak emelkedése több éves viszonylatban egyre inkább lassul: 2024 augusztusában 9,9 százalék, 2023 augusztusában pedig 12,2 százalék volt az előző év azonos időszakához képest. Az ingatlan.com kínálatában jelenleg több mint 18 100 kiadó lakás és ház szerepel, ami négyéves csúcsnak felel meg; utoljára 2021 nyarán válogathattak ennyi hirdetésből a bérlők.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta: a bérlők szempontjából kedvező fordulat, hogy a kínálat az utóbbi évek egyik legmagasabb szintjére ért, mert ez egyre nagyobb versenyhelyzetet jelent a bérbeadók számára. A bérlőkért folytatott küzdelem már most is kiolvasható az árak alakulásából, hiszen Budapesten szeptember elején 260 ezer forint volt az átlagos lakbér, ami nem változott egy hónap alatt.

Arra is kitértek, hogy a fővárosban már három kerületben – a XX., XXI. és XXIII.-ban – 200 ezer forint alatt van az átlagos bérleti díj, egy hónappal korábban még csak kettőben volt ez a helyzet. Eközben a belvárosi és budai (például az I., az V. és a II.) kerületekben 5-20 ezer forinttal csökkentek az átlagos albérletárak. A legnagyobb kínálattal rendelkező XI. és XIII. kerületben szeptember elején egyaránt 270 ezer forint körül alakultak a lakbérek.

A legdrágább vidéki albérletpiac továbbra is Debrecené 240 ezer forintos átlaggal, míg Győrben 200 ezer forint körül alakultak az árak. Szolnok 130 ezer, Miskolc pedig 125 ezer forint alatti lakbéreivel az ország legolcsóbb megyeszékhelyei közé tartozik-tették hozzá.

Balogh László a közleményben megjegyezte, hogy az albérletpiacon az Otthon Start Program jelentős átalakulást hozhat: a kiadó lakások iránti érdeklődések száma éves szinten csaknem 20 százalékkal esett vissza augusztusban, ami annak köszönhető, hogy sok bérlő inkább a vásárlásban kezdett gondolkodni.

A jövedelemszintek alapvetően a bérleti díjak emelkedésének irányába hatnak, a bérlőkért folytatott egyre kiélezettebb versenyhelyzet és a kereslet megcsappanása viszont a drágulás ellen dolgozik – értékelte a helyzetet az ingatlan.com közleményében Balogh László.

