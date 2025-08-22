Kezdőlap Gazdaság Ausztriában dolgozózik? Nyugdíjtanácsadó napok Győrben és Szombathelyen
Ausztriában dolgozózik? Nyugdíjtanácsadó napok Győrben és Szombathelyen

Kép forrása: Magyar Államkincstár

Ausztriában dolgozók részére szervez nyugdíjtanácsadást a Magyar Államkincstár és az osztrák nyugdíjbiztosítási szerv, a szeptember 16-án Győrben és a szeptember 17-én Szombathelyen megrendezésre kerülő eseményen.

Azokat várják, akik alkalmazottként vagy vállalkozóként, illetve egyéb jogcímen – például gyermeknevelés, tanulmányok – szereznek nyugdíjjogosultságot a szomszédos országban – közölte a Magyar Államkincstár.

A tájékoztatás szerint a rendezvények specialitása, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálatokon egyszerre vannak jelen mindkét ország nyugdíjügyintézői, akik segítenek az igénylésben, a jogosultsággal kapcsolatos kérdésekben, és átveszik a szükséges dokumentumokat.

A nagy érdeklődésre tekintettel a részvételhez javasolt előzetesen időpontot foglalni a munkaidőben hívható + 36 1 270 8108 telefonszámon, illetve a [email protected] e-mail-címen – hívták fel a figyelmet.

A nemzetközi nyugdíjtanácsadó napok bevezetése Magyarország uniós csatlakozásának időpontjára nyúlik vissza, azóta ugyanis folyamatosan emelkedik azoknak a száma, akik Magyarországon kívül az EU más tagállamában is dolgoztak. Az érintettek nyugdíjügyintézését megkönnyítendő a kincstár az elmúlt években a német, az osztrák, a szlovák, a szerb és a román nyugdíj-megállapító szervek részvételével rendezett tanácsadásokat hazánkban és külföldön egyaránt – írták a közleményben.

Bővebb információ az idei rendezvénnyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár honlapján található.

