Autó. Az EU új gumiabroncs-jelölési rendszert vezetett be

2021. május 1-jén az EU új gumiabroncs-jelölési rendszert vezetett be annak érdekében, hogy a fogyasztók megalapozott döntéseket hozhassanak. Az új címke három besorolást tartalmaz mint eddig, ám a nedves tapadás és az üzemanyag-hatékonyság osztályai megújulnak, hasonlóak a háztartási gépekéhez. A skála A-tól E-ig tart. A zajkibocsátási osztályt is új módon, A-tól C-ig terjedő betűkkel jelöli , de a ‘C’ osztály már nem megengedett, és emellett decibelben is jelzik a zajszintet.

A QR-kód segítségével a fogyasztó gyorsan hozzáférhet az EPREL-adatbázishoz (az európai terméknyilvántartás az energiafogyasztás címkézéséhez), így a gumiabroncsokra vonatkozó összes információ egy kattintással elérhetővé válik. Szokatlan módon az EPREL csak a címkén található QR kód beolvasásával érhető el, ami viszont egyszerű feladat: a legtöbb okostelefon képes a címke beolvasására, hogy aztán azonnal meg is nyissa az adatbázist.

Az új címkék kötelező jelleggel először a 2021. május 1-ét követően gyártott és piacra dobott abroncsokon – adta közre a Magyar Gumiabroncs Szövetség. A szövetség közli a jelek részletesebb értelmezését is honlapján.

Az új besorolás részletei

A címke bal oldalán az energiahatékonysági osztályokat találjuk. A skála az A-tól (leghatékonyabb) az E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A csúcskategóriás, zöld címkét kiérdemelt gumiabroncsok gördülési ellenállása kisebb, ezért az ezeket az abroncsokat használó járművek kevesebb energiát igényelnek, ami alacsonyabb fogyasztást jelent. Itt, a címke bal oldalán található meg az abroncsok vizes tapadásáról szóló információ. A skála szintén az A-tól (rövidebb fékút nedves aszfalton) egészen E-ig (leghosszabb) terjed; minél sötétebb kék színű a nyíl, annál rövidebb a fékút.

A címke alján az abroncsok által kibocsátott külső zaj besorolása olvasható le: ez vagy A lehet (kevés zaj a járművön kívül) vagy B, ami a nagyobb zajszintet jelzi, a C osztály az új besorolás szerint már nem megengedett. Ez a decibelben is jelzett zajszint nem azonos azzal az értékkel, amelyet az autó belsejében érzékelhetünk.

A gyártók/forgalmazók a zajszint ikon mellett egy kiegészítő ikont is elhelyezhetnek, utalva a jeges és / vagy nehéz hóviszonyok melletti tapadásra. Erre a „3 hegycsúcs és hópihe” vagy más néven az „alpesi” szimbólum szolgál, amely ismerős lehet a téli abroncsok oldalfaláról is. A jeges felületeken használt skandináv, szöges téli gumiabroncsok (hazánkban ezek nem forgalmazhatók) új szimbólumot kapnak, egy jégcseppet.

A címkén feltüntetett tulajdonságok egységes tesztek alapján használhatók, amelyeket az nemzeti hatóságok is ellenőrizhetnek.