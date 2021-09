Autós, biciklis – két jó barát? München öt napja a mobilitásról szólt

Az e-autóktól a hidrogén meghajtásúakon át a csomagszállító e-bicikliig minden megtalálható volt a München utcáin, ami a gyártók szerint a közlekedés jövője. A bajor fővárosban zajlott a világ legnagyobb közlekedési kiállítása, az IAA. Helyszíni riportunk.

„Ez lenne a jövő?”

Egy idős úr szkeptikusan méreget egy csomagszállító elektromos biciklit. „Ez lenne a jövő?” – kérdezi elgondolkodva a nejét, miközben továbbsétálnak a királyi palota kertjében. A világ legnagyobb közlekedési kiállítása, az IAA (Internationale Automobil Ausstellung) néhány éve vándorkiállítás. A legutóbbi, 2019-es frankfurti seregszemle 900.000 ezer látogatót vonzott. A konszernek mégis elégedetlenek voltak. A hatalmas kiállítócsarnokokban lezajlott 11 napos rendezvényt drágának és idejétmúltnak tartották.

München új koncepcióval nyerte el a rendezés jogát: a vásárvárosban csak a szakmai publikumot várták a kiállítók, a nagyközönségnek látványos standokkal és izgalmas programokkal készültek München belvárosában.

„A többség először lát csomagszállító biciklit, de nem olyan szkeptikus, mint a nyugdíjas úr” – mondta kérdésemre a gyártó, a Riese & Müller projektvezetője. Az érdeklődők jónak tartanák, ha furgonok helyett háromkerekű e-biciklik szállítanák a csomagokat. Sokan azt is el tudnák képzelni, hogy ilyennel járjanak vásárolni.

”Elpedálozni az Aldihoz, bevásárlás alatt bedugni a parkolókban már most is megtalálható akkutöltőbe a biciklit, majd hazatekerni” – meséli a projektvezető, Sören Erler, milyen terveket szőnek a látogató a tricikli kapcsán. Ebből azonban csak a jómódúaknak lehet valóság, mert a bicikli 5.600 euró! Nem meglepő, hogy a Zöld Párt szubvencionálná a kerékpárvásárlást.

Autógyártók a környezet védelméért

A múlt héten, kedd és vasárnap között zajlott az IAA. Ez egybeesett a szeptember 26-ai németországi választások kampányhajrájával. München belvárosát a mobilitási rendezvények mellett a választási plakátok dominálták. A politika számos pódiumbeszélgetést is meghatározott. Minden bizonnyal a választásoknak tudható be az is, hogy az autógyártók kivétel nélkül a környezetvédelmet és az e-mobilitást állították a kiállítási megjelenésük középpontjába.

Dieter Reiter főpolgármestert sok kritika érte a civilek részéről, amiért ingyen bocsátottak az IAA és ezen keresztül az autógyártók rendelkezésére München közterületeit. „Egyedülálló kulisszát biztosított az autógyártók marketingkampányához” – rótták fel a szociáldemokrata városvezetőnek.

Autós, biciklis – két jó barát?

München belvárosában jól megfértek egymás mellett az autókonszernek és a kerékpárgyártók. Utóbbiak a bajor királyi palota udvarában mutatták be legújabb fejlesztéseiket.

Előbbiek közül pedig az Audi, a Mercedes és a müncheni központú BMW épített közös mini tesztpályát parkkal szomszédos Odeonsplatzon. A Feldherrnhalléban, a bajor hadvezérek Odeonplatzon található szoborcsarnokában a Mercedes interaktív kiállítást rendezett be.

„Mit fogunk hallani a jövő városában?” – tette fel a kérdést a stuttgarti konszern egy kivetítőn, amelyre a hangszórókból hallható madárcsicsergésen keresztül meg is adta a választ. A Münchenben bemutatott, e-meghajtású Mercedes EQS a madárcsicsergésnél halkabban lesz képes 3,4 másodperc alatt 0-ról 100-ra gyorsulni. 2022-től lesz megvásárolható 192 LE teljesítménnyel és átlagos használat mellett 660 km hatótávolsággal csillagászati áron, 75 ezer euróért.

Münchenben öt ’Blue Lane’ nap

A gyártók igyekeztek bizonyítani, hogy a klímasemleges mobilitás karnyújtásnyira van. Bárki kipróbálhatta a bicikliket, a rollereket, a mopedeket és az autókat, amelyekben közös volt, hogy akku hajtja őket.

A városvezetés elképzelését a jövőről a ’Blue Lane’ szimbolizálta: 12 kilométeres, a vásárvárost München központjával összekötő útszakaszán az IAA alatt hagyományos meghajtású autókkal csak akkor közlekedhettek, ha legalább hárman ültek a kocsiban. „Így akarjuk megszólítani azokat, akik még szkeptikusak az e-autókkal, de sokat adnának azért, hogy ne a dugóban araszolásról szóljon a munkába járás” – mondta Dieter Reiter főpolgármester a megnyitón.

„Az alternatív meghajtások terén is vannak alternatívák”

Csak a BMW tette nyilvánvalóvá a standján, hogy az e-motor nem az egyetlen klímabarát meghajtás. A bajor gyártó az Opera előtti téren mutatta be a hidrogén meghajtású iX5-öt. A kinézete alapján szokványos SUV-t belülről is megcsodálni vágyók várakozás közben stílszerűen citromos vizet és energiagolyókat fogyaszthattak.

A bajor gazdasági miniszter ugyan visszafogottan, de utalt arra egy pódiumbeszélgetésen, hogy kockázatos minden fejlesztési és gyártási kapacitást az e-autók szolgálatába állítani. Ezt a véleményét érzékeltette az által is, hogy az IAA apropóján üzemanyagcella-töltőállomást állítatott fel minisztériuma előtt, amit egy BMW iX5-öt megtankolva avatott fel. „A hidrogénmeghajtás előtt nagy jövő áll. Ezért hoztunk létre két évvel ezelőtt egy kutatóközpontot és ezért tölt el nagy örömmel, hogy épp a bajor autógyártás büszkesége bizonyítja a világnak, hogy az alternatív meghajtások terén is vannak alternatívák” – mondta Hubert Aiwanger.

A hidrogénenergia-projektben immár 200 bajor cég működik közre. Többségük a vegyipar területéről. „A hidrogénenergia kutatása és gyakorlati felhasználásának fejlesztése terén Bajorország a világ előtt jár” – mondta az ágazat érdekképviseleti szövetségének vezetője, Christian Hartel.

Politikusok, autóipar, kampány

Az iparvállalatok képviselőinek fontos változás volt, hogy Münchenben a politikusok a választási kampány ellenére is fényképezkedtek velük. A legutóbbi, frankfurti kiállításon 2019-ben nem akartak egy fotón szerepelni a közvélemény szemében a környezetszennyezésért nagyban felelős autóipar vezetőivel. Úgy látszik, ha hidrogént és nem benzint kell tankolni, a politikusok szavazatokat remélnek a képektől.

Jönnek az önvezető autók

A hidrogénautó egyelőre nem lesznek a müncheni utcakép részei. Nem úgy az önvezető kocsik. A müncheni központú, világszerte ismert autókölcsönző, a Sixt és a kaliforniai szoftveróriás, az Intel által közösen fejlesztett, számítógép vezérelte kocsik már jövőre fel fognak tűnni a bajor főváros utcáin. 25, a duó szoftverével közlekedő és a kínai autógyártó, a Nio által épített taxi fog forgalomba állni. Jogi okokból ugyan nem marad üres a vezetőülés, de a taxis csak végszükség esetén fog a pedálra lépni – mondta az Intel és a Sixt vezetője, Pat Gelsinger és Alexander Sixt Münchenben.

Futurisztikus utcaképek – melyik az igazi?

Teherszállító tricikli, elektro, üzemanyagcellás és önvezető autó – Münchenben mindent meg lehetett csodálni és ki lehetett próbálni, ami a gyártók szerint a jövő klímabarátabb mobilitását meg fogja határozni. Első látásra sok futurisztikus volt közülük. Kérdés, melyeket fogjuk a jövő útjain viszontlátni.

Petrus Szabolcs