Autóvásárlás: a személyi kölcsön vagy a lízing éri meg jobban?

Az elmúlt években az autók ára sokat kúszott felfelé, önerőből egyre nehezebb saját gépjárművet venni, ha olyat szeretnénk választani, ami fiatalabb az átlagnál és évekkel később is gond nélkül szolgál majd bennünket. A finanszírozáshoz több lehetőség közül is választhatunk, a szabad felhasználású személyi kölcsön mellett az autólízing is jó, olcsóbb megoldás lehet, akár magánszemélyeknek is – írja közleményében a Bank360.

Az autóvásárlás manapság ritkán történik egy összegben, készpénzzel, hiszen ma már egy jobb használt autó ára is több millió forint. A magyar autóvásárlók jelentős része választ valamilyen finanszírozási formát – a leggyakoribb ezek közül az autólízing és a személyi kölcsön. Arra nézve nincs bevált recept, hogy melyik finanszírozási forma éri meg jobban, ez függ a vásárlás időzítésétől, az egyéni céloktól, a jármű típusától és a vevő anyagi helyzetétől is.

Mi a különbség a kölcsön és a lízing között?

A személyi kölcsön és az autólízing ajánlatok között jelentős különbségek vannak, érdemes körültekintően megnézni a feltételeket, mielőtt választunk – javasolják a Bank360 szakértői. A szabad felhasználású személyi hitel bármire felhasználható, az autóvásárlás mellett akár más is finanszírozható belőle, emellett a gépjármű nem lesz a szerződésbe bevonva fedezetként. A vásárláshoz nincs szükség önerőre, az autó tulajdonjoga pedig teljes egészében a vevőé lesz. Személyi kölcsönből történő vásárlásnál nincs CASCO kötési kötelezettség sem. Hátrány viszont, hogy a személyi hitelek kamata magasabb lehet, mintha lízingelnénk, a kedvező kamatokat pedig általában magasabb jövedelem érkeztetéséhez kötik a bankok.

Az autólízing máshogy működik, ennek kifejezetten az autó használata a célja, másra nem lehet felhasználni. Zárt végű lízingnél a vevő a futamidő végén szerez tulajdonjogot az autóban, a szerződéskötéshez pedig legalább 20 százalék önerőre van szükség. Az igénylésnek feltétele lehet CASCO biztosítás megkötése is. A kötöttségek mellett azonban előny, hogy olcsóbban juthatunk hozzá a szükséges pénzhez, kisebb lesz a kamatköltség, mintha szabad felhasználású hitelt vennénk fel.

Mennyire jön ki az autóvásárlás hitelből és lízinggel?

Tegyük fel, hogy 12 millió forintért szeretnénk megvenni egy új autót, és azt szeretnénk eldönteni, hogy melyik finanszírozási forma éri meg jobban. Ha feltételezzük, hogy a vásárlás pillanatában már rendelkezünk 3 millió forint önerővel, akkor szóba jöhet a lízing és a szabad felhasználású hitel is.

Ha zárt végű lízinget választunk 7 éves futamidőre, és 3 millió forint önerővel számolunk, akkor további 9 millió forintot kell felvenni. Az ügyleti kamat 8,99 százalék, a teljes hiteldíj mutató 9,4 százalékra jön így ki. A havi törlesztőrészlet 144 738 forint a Bank360 autólízing kalkulátora alapján, a teljes visszafizetendő összeg pedig 12 157 992 forint.

Ugyanezt az összeget, 9 millió forintot személyi kölcsönként valamivel drágábban tudjuk felvenni, ha havi nettó 500 ezer forintos jövedelemmel számolunk. A THM 9,9 százalékra jön ki, a havi törlesztőrészlet 147 050 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 12 352 200 forint. Ugyanezekkel a feltételekkel 9,9-15,4 százalékos THM-mel választhatunk a személyi kölcsönök közül a Bank360 kalkulátora szerint.

Ha nem áll rendelkezésre önerő, hanem a teljes vételárat hitelből szeretnénk fizetni, a szabad felhasználású személyi kölcsönök közül akkor is választhatunk. 12 millió forintos hitelösszegnél és 84 hónapos futamidővel számolva 9,9 százalékra jön ki a THM, 196 066 forintra jön ki a havi törlesztőrészlet, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeg pedig 16 469 544 forintra, ha a Bank360 kalkulátorában a legkedvezőbb lehetőséget választjuk. (Egy átlagos személyi kölcsön ennél drágább, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az átlagos hiteldíjmutató jelenleg meghaladja a 15 százalékot.) Láthatjuk, hogy hiába tudunk önerő nélkül belevágni a vásárlásba, a kamatköltség több mint négymillió forinttal lesz több, ha három millió forinttal több hitelt veszünk fel.

Lízing terén egyedi ajánlatokra is bukkanhatunk

Ha a lízing lehetőségeket szeretnénk jobban megismerni, akkor érdemes lehet az egyedi ajánlatokat is megnézni, ezeknél ugyanis új autó esetén a THM akár 5 százalék környékén is lehet, ami jelentősen olcsóbb minden aktuálisan elérhető piaci hitelnél. Ezekben az esetben az autó típusa adott, és az ajánlat kifejezetten egy márka egy típusára szól, mást nem lehet belőle finanszírozni. Számos ajánlat érhető el ebben a formában, ezeket is érdemes megnézni, mielőtt meghozzuk a döntést.