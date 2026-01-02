Kezdőlap Egészség-ügy Avatár segít a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben
Avatár segít a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben

Új, gyermekbarát digitális avatárt vezet be a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet annak érdekében, hogy érthető, megbízható információval segítse a gyermekeket és a szülőket a kórházi ellátás során. Az avatár feladata, hogy csökkentse a bizonytalanságot és a szorongást, miközben közérthetően magyarázza el a vizsgálatok, kezelések és kórházi folyamatok lényegét – erről közleményben tájékoztatta a fővárosi kórház pénteken az MTI-t.

A Heim Pál Gyermekkórházban évente mintegy 500 000 gyermek és fiatal fordul meg, és közel kétmillió beavatkozás történik. Ebben a nagy és összetett ellátórendszerben kiemelten fontos, hogy a gyermekek és családjaik időben, világosan és hiteles forrásból kapjanak tájékoztatást – írták a közleményben.

Az avatár a kórházi betegút különböző pontjain nyújt majd támogatást, segít eligazodni az intézményben, bemutatja a vizsgálatok menetét, és életkornak megfelelő nyelvezettel szólítja meg a gyermekeket. A szülők számára megbízható információforrásként szolgál, megerősíti az egészségügyi szakemberektől kapott tájékoztatást.

Közölték azt is, hogy az avatar bevezetése a kórház hosszú távú digitális fejlesztési céljaihoz is kapcsolódik, a Heim Pál Gyermekkórház ugyanis a térségben elsőként kíván kognitív (gondolkodó) gyermekkórházzá válni, ahol az intelligens digitális megoldások nemcsak a gyógyítást, hanem a betegélményt és az információhoz való hozzáférést is támogatják.

Az avatár számára a lakosság választhat nevet, erről bővebben a kórház honlapján lehet tájékozódni.

