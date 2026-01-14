Az adóhatóság a kriptoeszköz-szolgáltatók új adatszolgáltatási kötelezettségeire figyelmeztet

A kriptoeszköz-szolgáltatóknak 2026. január 1-jétől az úgynevezett Directive on Administrative Cooperation 8 – DAC8 uniós irányelv-módosítás életbe lépése előírja a kriptoeszköz-ügyletekre vonatkozó adatok gyűjtését és tagállamok közötti megosztását. Ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján ad segítséget a kötelező adminisztráció teljesítéséhez – tudatta a NAV.

Kriptoeszköz-szolgáltatás lehet például kriptoeszközökhöz kapcsolódó letétkezelés, kereskedési platform működtetése, ilyen eszközök adásvétele és átváltása, de a tanácsadás, portfóliókezelés is. A DAC8 életbelépése miatt a kriptoeszköz-szolgáltatóknak 2026. január 1-jétől regisztrációs és átvilágítási kötelezettségük keletkezett.

A NAV segítséget nyújt az új kötelezettségek teljesítéséhez: január elején már közzétette honlapján a regisztrációra és átvilágítási kötelezettségre vonatkozó legfontosabb információkat – írták.

A különböző DAC-adatszolgáltatások teljesítéséhez a NAV egységes, integrált platformot vezet be, mely a hivatal DACentral oldalán érhető el. Az új felületen elsőként a kriptoeszköz-szolgáltatók DAC8-hoz kapcsolódó regisztrációs kötelezettsége teljesíthető.

A regisztrációra kötelezett kriptoeszköz-szolgáltatóknak a felületen a DAC8/CARF-csempét választva kell a szükséges mezőket kitölteni és az adatokat beküldeni. A regisztráció elfogadásáról a felület az adatok ellenőrzése után visszajelzést ad.

Az adatszolgáltatásra kötelezetteknek az év elejétől számítva 45 nap áll rendelkezésre a regisztráció elvégzésére, ha pedig egy szolgáltató 2026. január 1. után kezdte meg tevékenységét, akkor a kezdést követő 15 napon belül kell regisztrálnia.

A NAV-hoz 15 napon belül kell bejelenteni azt is, ha a regisztráció során megadott adatok megváltoznak. Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató elmulasztja ezeket a kötelezettségeket vagy a bejelentést késve, hibásan, hiányosan teljesíti, a NAV 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatja.

A szintén januártól életbe lépő átvilágítási kötelezettség célja annak megállapítása, hogy egy kriptoeszköz-felhasználó jelentendő felhasználó-e. Ehhez a szolgáltató nyilatkozatot kér az ügyfeleitől az adóügyi illetőségről és az adóazonosító számáról, magánszemélynél a főbb alapadatokról.

A szolgáltatónak a nyilatkozat megalapozottságát ellenőriznie is kell. A nyilatkozatot új ügyfélnél már az első kapcsolat létesítésekor kell kérni, meglévő ügyfeleknél pedig legkésőbb 2027. január 1-ig – közölték.