Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann, a svájci Alpine AI startup alapítója szerint jövő karácsonyra már AI botok intézik majd a last-minute ajándékvásárlást.

A technológiai vállalkozó egyszerű útmutatója szerint elég lesz feltölteni a gyerek fényképét, megadni három hobbijukat, az árhatárt és a szállítási határidőt – és a MI-ügynök automatikusan végigviszi az egész folyamatot, az ajándék kiválasztásától a csomagolásig, a kedvezményekig, az optimális szállítási módszerig és természetesen a fizetésig.

Mi az agentikus kereskedelem?

Az agentikus kereskedelem olyan mestrséges intelligencia, vagyis MI (AI) alapú rendszereket jelent, amelyek autonóm módon végeznek el feladatokat munkameneteket tervezve és a rendelkezésre álló eszközöket felhasználva. Ez a vásárlás következő evolúciója: olyan MI, amely gondolkodik, cselekszik és emlékezik.

A különbség a mai és a holnapi vásárlás között hatalmas. Míg a hagyományos e-kereskedelemben az embernek manuálisan kell termékeket keresnie, összehasonlítania, értékeléseket olvasnia és lépésről lépésre végigvinnie a fizetést, az agentikus kereskedelemben ezt a munkát nagyrészt MI-ügynökök veszik át.

Három erő találkozása hozta létre

Az agentikus kereskedelem felemelkedése három erő ütközéséből fakad: először is, az MI-ügynökök elérték a döntés-minőségű hasznosságot, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy ne csak az inspirációt, hanem a szűkítést, összeállítást és végrehajtást is delegálják.

Másodszor, az ökoszisztéma ma már rendelkezik a valódi autonómia infrastruktúrájával – nyílt forráskódú protokollok, mint az MCP, A2A, AP2, ACP és UCP, amelyek lehetővé teszik az ügynökök számára az adatolvasást, más ügynökökkel való tárgyalást és biztonságos tranzakciókat.

Harmadszor, a szándék egyre korábban merül fel – az ügynökök egyre inkább akkor lépnek akcióba, amikor a fogyasztói célok felszínre kerülnek, például egy születésnapi bulival kapcsolatos beszélgetés, egy utazási naptári emlékeztető vagy egy eszközről érkező alacsony készletjelzés.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Az agentikus kereskedelem három fő interakciós modellen keresztül működik:

1. Ügynök-oldal kapcsolat: Az ügynökök közvetlenül interakcióba lépnek a kereskedői platformokkal – például egy utazási ügynök több szállodai webhelyet vizsgál át, kiemeli azokat, amelyek megfelelnek a preferenciáidnak, és megerősíti az érdeklődésedet, mielőtt lefoglalná a szobát.

2. Ügynök-ügynök kapcsolat: Az ügynökök autonóm módon tárgyalnak más ügynökökkel – például egy személyi vásárlási ügynök kommunikál egy kiskereskedő házi MI kereskedői ügynökével, hogy mondjuk, csomag kedvezményt tárgyaljanak a különböző osztályokon lévő termékekre.

3. Közvetített ügynök-oldal kapcsolat: Közvetítő rendszerek segítik a többügynökös és több platformos interakciókat – például egy étteremfoglaló ügynök kapcsolatba lép az OpenTable-hez hasonló platform közvetítő ügynökével, amely talál egy asztalt és hűségkedvezményeket alkalmaz a profilod alapján.

A svájci perspektíva

A többek mellett Svájcban folyó fejlesztések kapcsán Pascal Kaufmann Alpine AI startupja a SwissGPT alternatívát kínálja a ChatGPT-hez és más nemzetközi megoldásokhoz. Lucia Yapi, svájci kereskedelmi szakértő szerint az ügynökök kezdetben elsősorban egyszerű, alacsony érzelmi értékű ismétlődő vásárlásoknál lesznek hasznosak, mint a borotvapengék, kontaktlencsék, ásványvíz vagy állateledelek esetében.

A svájci kiskereskedők, mint a Coop, úgy látják, hogy a piaci fókusz először a felhasználói élményről (UX) az ügynöki élményre (AX) fog áttolódni, és a bot-interfészek csak később válnak széles körben relevánsá.

Milyen gyorsan terjed?

A számok önmagukért beszélnek. Az Adobe szerint 2025 júliusában az amerikai kiskereskedelmi oldalakra érkező forgalom a generatív MI böngészőkből és chat szolgáltatásokból évről évre 4700%-kal nőtt. A McKinsey becslése szerint az agentikus kereskedelem 2030-ra évente akár 3-5 billió dollárnyi globális kiskereskedelmi eladást is befolyásolhat.

Az MI-ügynökökön keresztül érkező vásárlók 10%-kal elkötelezettebbeknek bizonyulnak a hagyományos látogatóknál, és erősebb vásárlási szándékkal érkeznek a kiskereskedőkhöz az értékesítési tölcsér mélyebb pontján.

Új kihívások a kiskereskedők számára

Ha egy kiskereskedő katalógusa, szabályzatai és értékajánlata nem géppel olvasható, az ügynökök – és kiterjesztésként a vásárlók – egyszerűen nem találják meg, függetlenül attól, mennyire szeretik a márkát.

A Columbia és Yale legújabb kutatásai szerint az ügynökök erősen súlyozzák az értékelések számát és az átlagos minősítéseket, ami új optimalizálási kihívást jelent a kiskereskedők és márkák számára.

A vezető kiskereskedők már most lépéseket tesznek:

2025 novemberében a Walmart, az Etsy és a Shopify partnerségre lépett az OpenAI-val a ChatGPT Instant Checkout használatára, míg az Ikea MI-asszisztenst indít a ChatGPT Store-ban.

A Google bejelentette az Universal Commerce Protocol (UCP) nyílt szabványt az agentikus kereskedelemhez, amelyet olyan iparági vezetők támogatnak, mint a Shopify, Etsy, Wayfair, Target, Walmart, valamint a Visa és Mastercard Google.

Mit jelent ez a jövőre nézve?

A viselkedési változás elkerülhetetlen – és tovább erősíti a “zero-click commerce” valóságát. A következő “ügyfelük” talán nem is egy ember lesz, hanem egy algoritmus, amely valaki nevében vásárol.

Az agentikus kereskedelem nem csak a hatékonyságról szól többé – arról szól, hogy megtalálják a megfelelő ügyfeleket és megkönnyítsék számukra a vásárlást. Azok a márkák, amelyek most felkészülnek, jelentős versenyelőnyre tehetnek szert ebben az új kereskedelmi korszakban.

A kérdés már nem az, hogy ez megtörténik-e, hanem az, hogy mikor és milyen gyorsan.

Kocsis Erika