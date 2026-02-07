Hirdetés
Kezdőlap Cégvilág Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat,...
CégvilágHírek
No menu items!

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann, a svájci Alpine AI startup alapítója szerint jövő karácsonyra már AI botok intézik majd a last-minute ajándékvásárlást.

A technológiai vállalkozó egyszerű útmutatója szerint elég lesz feltölteni a gyerek fényképét, megadni három hobbijukat, az árhatárt és a szállítási határidőt – és a MI-ügynök automatikusan végigviszi az egész folyamatot, az ajándék kiválasztásától a csomagolásig, a kedvezményekig, az optimális szállítási módszerig és természetesen a fizetésig.

Mi az agentikus kereskedelem?

Az agentikus kereskedelem olyan mestrséges intelligencia, vagyis MI (AI) alapú rendszereket jelent, amelyek autonóm módon végeznek el feladatokat munkameneteket tervezve és a rendelkezésre álló eszközöket felhasználva. Ez a vásárlás következő evolúciója: olyan MI, amely gondolkodik, cselekszik és emlékezik.

A különbség a mai és a holnapi vásárlás között hatalmas. Míg a hagyományos e-kereskedelemben az embernek manuálisan kell termékeket keresnie, összehasonlítania, értékeléseket olvasnia és lépésről lépésre végigvinnie a fizetést, az agentikus kereskedelemben ezt a munkát nagyrészt MI-ügynökök veszik át.

Három erő találkozása hozta létre

Az agentikus kereskedelem felemelkedése három erő ütközéséből fakad: először is, az MI-ügynökök elérték a döntés-minőségű hasznosságot, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy ne csak az inspirációt, hanem a szűkítést, összeállítást és végrehajtást is delegálják.

Másodszor, az ökoszisztéma ma már rendelkezik a valódi autonómia infrastruktúrájával – nyílt forráskódú protokollok, mint az MCP, A2A, AP2, ACP és UCP, amelyek lehetővé teszik az ügynökök számára az adatolvasást, más ügynökökkel való tárgyalást és biztonságos tranzakciókat.

Harmadszor, a szándék egyre korábban merül fel – az ügynökök egyre inkább akkor lépnek akcióba, amikor a fogyasztói célok felszínre kerülnek, például egy születésnapi bulival kapcsolatos beszélgetés, egy utazási naptári emlékeztető vagy egy eszközről érkező alacsony készletjelzés.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Az agentikus kereskedelem három fő interakciós modellen keresztül működik:

1. Ügynök-oldal kapcsolat: Az ügynökök közvetlenül interakcióba lépnek a kereskedői platformokkal – például egy utazási ügynök több szállodai webhelyet vizsgál át, kiemeli azokat, amelyek megfelelnek a preferenciáidnak, és megerősíti az érdeklődésedet, mielőtt lefoglalná a szobát.

2. Ügynök-ügynök kapcsolat: Az ügynökök autonóm módon tárgyalnak más ügynökökkel – például egy személyi vásárlási ügynök kommunikál egy kiskereskedő házi MI kereskedői ügynökével, hogy mondjuk, csomag kedvezményt tárgyaljanak a különböző osztályokon lévő termékekre.

3. Közvetített ügynök-oldal kapcsolat: Közvetítő rendszerek segítik a többügynökös és több platformos interakciókat – például egy étteremfoglaló ügynök kapcsolatba lép az OpenTable-hez hasonló platform közvetítő ügynökével, amely talál egy asztalt és hűségkedvezményeket alkalmaz a profilod alapján.

A svájci perspektíva

A többek mellett Svájcban folyó fejlesztések kapcsán Pascal Kaufmann Alpine AI startupja a SwissGPT alternatívát kínálja a ChatGPT-hez és más nemzetközi megoldásokhoz. Lucia Yapi, svájci kereskedelmi szakértő szerint az ügynökök kezdetben elsősorban egyszerű, alacsony érzelmi értékű ismétlődő vásárlásoknál lesznek hasznosak, mint a borotvapengék, kontaktlencsék, ásványvíz vagy állateledelek esetében.

A svájci kiskereskedők, mint a Coop, úgy látják, hogy a piaci fókusz először a felhasználói élményről (UX) az ügynöki élményre (AX) fog áttolódni, és a bot-interfészek csak később válnak széles körben relevánsá.

Milyen gyorsan terjed?

A számok önmagukért beszélnek. Az Adobe szerint 2025 júliusában az amerikai kiskereskedelmi oldalakra érkező forgalom a generatív MI böngészőkből és chat szolgáltatásokból évről évre 4700%-kal nőtt. A McKinsey becslése szerint az agentikus kereskedelem 2030-ra évente akár 3-5 billió dollárnyi globális kiskereskedelmi eladást is befolyásolhat.

Az MI-ügynökökön keresztül érkező vásárlók 10%-kal elkötelezettebbeknek bizonyulnak a hagyományos látogatóknál, és erősebb vásárlási szándékkal érkeznek a kiskereskedőkhöz az értékesítési tölcsér mélyebb pontján.

Új kihívások a kiskereskedők számára

Ha egy kiskereskedő katalógusa, szabályzatai és értékajánlata nem géppel olvasható, az ügynökök – és kiterjesztésként a vásárlók – egyszerűen nem találják meg, függetlenül attól, mennyire szeretik a márkát.

A Columbia és Yale legújabb kutatásai szerint az ügynökök erősen súlyozzák az értékelések számát és az átlagos minősítéseket, ami új optimalizálási kihívást jelent a kiskereskedők és márkák számára.

A vezető kiskereskedők már most lépéseket tesznek:

  • 2025 novemberében a Walmart, az Etsy és a Shopify partnerségre lépett az OpenAI-val a ChatGPT Instant Checkout használatára, míg az Ikea MI-asszisztenst indít a ChatGPT Store-ban.
  • A Google bejelentette az Universal Commerce Protocol (UCP) nyílt szabványt az agentikus kereskedelemhez, amelyet olyan iparági vezetők támogatnak, mint a Shopify, Etsy, Wayfair, Target, Walmart, valamint a Visa és Mastercard Google.

Mit jelent ez a jövőre nézve?

A viselkedési változás elkerülhetetlen – és tovább erősíti a “zero-click commerce” valóságát. A következő “ügyfelük” talán nem is egy ember lesz, hanem egy algoritmus, amely valaki nevében vásárol.

Az agentikus kereskedelem nem csak a hatékonyságról szól többé – arról szól, hogy megtalálják a megfelelő ügyfeleket és megkönnyítsék számukra a vásárlást. Azok a márkák, amelyek most felkészülnek, jelentős versenyelőnyre tehetnek szert ebben az új kereskedelmi korszakban.

A kérdés már nem az, hogy ez megtörténik-e, hanem az, hogy mikor és milyen gyorsan.

Kocsis Erika

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként reagál a globális memóriacsip hiányra, amely mostanra a mobiltelefon-piacot is elérte. A kérdés egyszerűnek tűnik,...
Tovább
Egészség-ügy

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy az online egészségügyi szolgáltató Hims & Hers havi 49 dolláros áron dob piacra egy fogyást...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

Cégvilág
A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Hírek
Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Cégvilág
Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább

Az Apple kinyitja az autók ajtaját más MI-asszisztensek előtt

Autó
Fontos változásra készül az Apple: hamarosan lehetővé teszi, hogy...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Cégvilág

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább
Egészség-ügy

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy...
Tovább
Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább
Hírek

Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a...
Tovább
Hírek

Meglepetésszerűen erősödik a német ipar: kilőttek a gyáripari megrendelések. Magyarországnak is jól jöhet.

Váratlanul erős növekedést mutattak a német feldolgozóipari megrendelések 2025...
Tovább
Gazdaság

Nagy István: A természet egyensúlyának fenntartásáért felelősséggel tartozunk

A vadászati évben 72 800 trófeát bíráltak el. Ezen belül a vadfajok aránya stabilitást mutat. Az őzagancsok 56 százalékkal az elsők, a második helyen pedig a gímszarvasagancsok voltak, 31 százalékkal. 
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és...

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann, a svájci Alpine AI startup alapítója szerint jövő karácsonyra már AI botok intézik majd a...

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
© 2026 | www.azuzlet.hu