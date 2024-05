Az Agrárminisztérium és a Magyar Bankszövetség együttműködési megállapodása

A bankszektor és a mezőgazdaság szereplői között az erősödő bizalom, és az agrárium teljesítménye azt eredményezte, hogy a gazdálkodók a hitelintézetek egyik legjobb ügyfélcsoportjának számítanak – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Magyar Bankszövetség megalapításának 35. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi konferencián.

A rendezvényen a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrár- és a vállalati finanszírozás területén kiemelten fontos az a kapcsolat, amit az Agrárminisztérium és a Bankszövetség épített ki egymással. Az agrárágazatban a fejlesztések és a termelés finanszírozásában meghatározó szerepe van a bankszektornak.

Ebben a csaknem másfél évtizedben a kibocsátás változatlan áron is egyharmadával bővült, az ágazati szintű jövedelem pedig több mint két és fél szeresére emelkedett. Emellett a külpiac ugyancsak bővülő értékesítési lehetőségeket kínált, 2,3-szeresére nőtt az értéke, miközben külkereskedelmi egyenlegünk is 65 százalékkal haladta meg tavaly a 2010-ik évit. A technológiai modernizációhoz nélkülözhetetlenek a beruházások is, amelyek volumene 2010 és 2023 között 56 százalékkal emelkedtek – sorolta a tárcavezető.

Ma Magyarországon a teljes gazdasági hitelállományon belül 14,6 százalék a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz kapcsolódik. Az agráriumban pedig minden finanszírozási eszköz szerepe felértékelődött az elmúlt korántsem könnyű időszakban. A mezőgazdaság hitelállománya 2023. végén meghaladta az 1040 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy öt év alatt kétharmadával növekedett. Kiemelkedő a beruházási hitelek 610 milliárd forintos állománya, amely az öt évvel ezelőttinek a kétszerese – mondta.

Az Agrárminisztérium és a Magyar Bankszövetség közötti, hagyományosan szoros együttműködésnek és párbeszédnek a jövőben még nagyobb jelentősége lesz. Ennek érdekében együttműködési megállapodást írt alá Nagy István agrárminiszter és Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.