Az AI nem elveszi a munkád, hanem kihagyhatatlan szövetségesed lehet

Egyre több cégvezető teszi fel magának a kérdést, hogy miért nem hozzák már a várt eredményeket a korábban jól bevált marketingstratégiák. Azt tapasztalják, hogy kampányaik egyre kevésbé hatásosak, a vásárlók figyelme szétszórt, az üzeneteik pedig gyakran a digitális zajban vesznek el ahelyett, hogy a valódi célcsoporthoz jutnának el. A kommunikációs stratéga szerint a kulcs a gyökeresen új megközelítésben, a személyre szabott kommunikációban és a mesterséges intelligencia tudatos, stratégiai használatában rejlik. De hogyan vágjunk bele, és mire figyeljünk?

A szakértő szerint a vásárlók mélyebb ismerete és a mesterséges intelligencia tudatos használata nélkülözhetetlen a mai versenyben.

„A marketing világa az elmúlt 4-5 évben tapasztalható változások után olyan fordulóponthoz érkezett, amely alapjaiban írja át azt a tudást, amit eddig kommunikációnak neveztünk. A digitalizáció villámgyors előretörése, az AI szinte minden iparágba való integrációja és a vásárlói elvárások gyökeres átalakulása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalatoknak újra kell gondolniuk, hogyan, mikor és legfőképpen kihez szólnak” – fogalmaz a Grafcom alapítója és vezetője.

Magdó Emil hangsúlyozza, hogy a személyre szabott kommunikáció nem csupán egy újabb technológiai hóbort, hanem egy alapvető szemléletváltás, amely közvetlenül érinti az ügyfélélményt, és ezen keresztül a márkák üzleti eredményeit. A Press Release Services adatai alá is támasztják mindezt: a fogyasztók 81 százaléka egyszerűen figyelmen kívül hagyja az irreleváns üzeneteket, míg 96 százalékuk nagyobb valószínűséggel vásárol olyan márkáktól, amelyek személyre szabottan kommunikálnak velük. Sőt, a vásárlók 90 százaléka még több perszonalizált tartalomra vágyik.

Használjuk korszerűen a digitalizációt – de hogyan?

Bár ma már szinte minden cég jelen van a digitális térben weboldallal, közösségimédia-profilokkal és online hirdetésekkel, Magdó Emil szerint ez önmagában édeskevés. „A hatalmas digitális zajban nem mindegy, hogy hogyan használjuk ezeket a felületeket célzott kommunikációra. Vállalkozóként elengedhetetlen az aktív együttműködés a rendszerekkel. Az egyénre szabott üzenetek és az AI alkalmazása már nem a távoli jövő ígérete, hanem a jelen legégetőbb kihívásai és egyben legnagyobb lehetőségei közé tartoznak.”

Az AI valódi szerepe: több mint egy divatos eszköz

A mesterséges intelligencia és az úgynevezett prediktív analitika lehetővé teszi, hogy a vállalatok ne csak reaktívan válaszoljanak a piaci változásokra, hanem proaktívan, előre lássák a vásárlói igényeket. „A valódi áttörés az, ha a megfelelő üzenetet, a megfelelő időben, a megfelelő csatornán keresztül juttatjuk el a megfelelő személyhez” – magyarázza Magdó Emil.

„Sokan új csodafegyverként tekintenek az AI-ra – folytatja a szakértő –, pedig valójában már évek óta velünk van, rengeteg folyamatot hosszú ideje AI-alapú algoritmusok működtetnek a háttérben. Ezek a rendszerek, ha tudatosan és stratégia mentén működünk velük együtt, óriási segítséget nyújthatnak a marketing hatékonyságának növelésében. Nem kell megijedni attól, hogy egyre több tartalom AI által generált, de az emberi stratégiai gondolkodást, a kreativitást és az empátiát sosem szabad elhagyni. A tartalom akkor lesz igazán hatásos, ha valóban megszólít, ha őszinte kapcsolatot épít. Az AI átvette a fő koordinátor, ellenőr és korrektor szerepét is a rendszerben, de a karmester mindig az ember marad. Éppen ezért a weboldalak, közösségimédia-posztok és termékkommunikációk stratégiai újragondolása és újrastrukturálása elengedhetetlen. Ha rosszul, átgondolatlanul használjuk az AI-t, könnyen irreleváns vagy félreérthető tartalmat küldhetünk, amit a fogyasztók azonnal figyelmen kívül hagynak.”

Magdó Emil külön kiemeli, hogy az AI-alapú megoldások ma már nem csak a nagyvállalatok privilégiumai. „Ami korábban csak óriási költségvetéssel rendelkező multinacionális cégek számára volt elérhető, ma már a kisebb és közepes vállalkozások (kkv-k) számára is kézzelfogható közelségbe került. Képzeljük el, hogy egy kkv, amely korábban általános hírleveleket küldött, az AI segítségével képes pontosan azonosítani, melyik ügyfelét milyen termék vagy ajánlat érdekli leginkább. Ennek eredményeként a megnyitási arányok akár megduplázódhatnak, a kampányköltségek pedig jelentősen optimalizálhatók.”

Hogyan segít a szakértői támogatás?

„Kilépni a dobozból” – így nevezhetjük azt az átalakulást, ami a kommunikáció területén jelenleg zajlik. Magdó Emil tapasztalatai szerint sok cégvezető hajlamos azonnali, taktikai szintű marketingtevékenységekbe fogni anélkül, hogy világos lenne, pontosan mire is kellene a stratégiát készíteni. „Mindenekelőtt egy tűpontos koncepcióra van szükség. A jó stratégia alapja az, hogy mélységeiben megértsük, mit árulunk valójában, mi a termékünk vagy szolgáltatásunk valódi értéke és egyedisége, kik az ideális vásárlóink és – ami a legfontosabb – mi motiválja őket.”

A szakértő szerint ez különösen fontos most, amikor a fogyasztókat már nem homogén csoportként, hanem egyénenként kell megszólítani. „Ezért mi a Grafcomnál mindenekelőtt abban támogatjuk ügyfeleinket, hogy valós kutatásokon és adatokon alapuló koncepciót alkossanak. Csak ezután építjük fel a személyre szabott, AI-t is hatékonyan alkalmazó stratégiát” – hangsúlyozza Magdó Emil. „Hihetetlen versenyelőnyt jelent, ha egy cég az előkészítésre, a valódi vevői igények mély megértésére is fektet energiát, mielőtt egyetlen forintot is marketingre költene.”

Azok a vállalkozások, amelyek az útmutatást követve tudatosan építik koncepciójukat, megértik ügyfeleik valódi motivációit, és képesek a technológiai eszközöket stratégia mentén, okosan alkalmazni, hosszú távon is fenntartható növekedést és valódi versenyelőnyt érhetnek el. Az AI nem helyettesíti az emberi gondolkodást és kreativitást, de egy rendkívül erős szövetséges, amely jelentősen támogatja azt, ha célzottan és okosan használjuk.

Magdó Emil kommunikációs stratéga, a Grafcom alapítója és vezetője, több mint 20 éves tapasztalattal segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat marketingstratégiájuk megújításában és hatékonyságuk növelésében. Szakterülete az adatvezérelt döntéshozatal, a vásárlói magatartás mély megértése és a mesterséges intelligencia marketingcélú, eredményorientált alkalmazása. Célja, hogy a legmodernebb eszközök és módszertanok minden vállalkozás számára elérhetővé és érthetővé váljanak, valódi üzleti értéket teremtve.