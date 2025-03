Az AI olyan, mint egy lézerkard: hatékony eszköz, de óvatosan kell bánni vele

Faniszló Norbert

A mesterséges intelligencia (AI) egyszerre lenyűgöző lehetőség és komoly kihívás: képes szövegeket írni, képeket generálni, de kontextus nélkül könnyen félrevihet minket – állítja Faniszló Norbert, az AI oktatásával és alkalmazásával foglalkozó szakértő.

Interjú Faniszló Norberttel a mesterséges intelligencia szerepéről és kihívásairól

Pontosan mit kell értenünk a mesterséges intelligencia, vagy ahogy egyre inkább elterjed, az AI (artificial intelligence) alatt?

– A mesterséges intelligencia (AI) olyan technológiák összessége, amelyek képesek a humán intelligencia bizonyos képességeit utánozni vagy szimulálni. Ide tartozik a tanulás, a beszédértés, a döntéshozatal és az információk elemzése. Az utóbbi években a generatív AI látványos fejlődése révén az AI már nemcsak értelmezni tudja az emberi nyelvet, hanem képes szövegeket, képeket, sőt zenéket is létrehozni.

A legjobb hasonlat talán az, hogy az AI olyan, mint egy nagyon okos segéd, aki azonban egy sötét barlangban ül. Hiába hatalmas a tudása, nem érti a világot, nem ismeri a kontextust, és érzelmeket sem tud generálni. Ezért is fontos, hogy hogyan kommunikálunk vele, milyen parancsokat adunk neki. Egy kicsit olyan, mint egy lézerkard: ha rosszul bánunk vele, pusztít, de ha jól használjuk, elképesztően hatékony eszközzé válik.

Miért ekkora a felhajtás az AI körül?

– Az AI nem újkeletű dolog, évtizedek óta velünk van. Gondoljunk csak a bankkártyás fizetések háttérrendszereire, a GPS-alapú navigációra vagy a biztonsági kamerák arcfelismerő technológiáira. De a nagy változást 2022 novembere hozta el, amikor az OpenAI piacra dobta a ChatGPT-t. Ettől kezdve az AI nemcsak a kutatók és a nagy techcégek kiváltsága lett, hanem bárki számára elérhetővé vált. Ez a demokratizálás teljesen új korszakot nyitott: az AI-val most már szövegeket írhatunk, képeket generálhatunk, zenéket szerezhetünk, vagy akár egy teljes üzleti folyamatot automatizálhatunk. A robbanásszerű fejlődés pedig azóta is tart, hiszen ma már nemcsak az OpenAI, hanem a Google és más nagy techóriások is versenyt futnak az újabb és újabb fejlesztésekkel.

Milyen előnyöket nyújt az AI, és hol segíthet minket?

– Az AI az élet szinte minden területén támogathat minket. Segíthet a tartalomgyártásban, az ügyfélszolgálatok hatékonyságának növelésében, az orvostudományban a diagnosztikában, vagy akár az oktatásban, nyelvtanulásban. Sokan már most is használják anélkül, hogy tudnának róla: például amikor a Netflix ajánl nekünk egy filmet, vagy amikor egy vállalkozás AI-alapú chatbotokat alkalmaz az ügyfelek kiszolgálására az is a mesterséges intelligencia felhasználásával az ügyfélprofilunk megismerésén alapul.

De van egy másik oldala is ennek az érmének. Az AI fejlesztése olyan gyors ütemben zajlik, hogy amit két hete tanultunk, az mára már elavult lehet. A kihívás az, hogy lépést tartsunk a változásokkal és folyamatosan tanuljunk, hogy hatékonyan tudjuk használni ezt a technológiát.

Milyen veszélyeket rejthet magában a mesterséges intelligencia?

– Ahogy minden technológia, az AI is lehet hasznos vagy veszélyes – attól függően, hogyan használjuk. Az egyik legnagyobb kihívás az etikus alkalmazás. Meg kell tanulnunk kritikus gondolkodással kezelni az AI által generált információkat, hiszen a rendszer nem érti a világot úgy, mint mi. Épp ezért fontos a forráskritika és a megfelelő szűrés, hogy ne fogadjunk el minden AI által generált tartalmat kész tényként.

További kockázat, hogy az AI-t egyes iparágakban adatvédelmi szempontból is szabályozni kell. Az Európai Unió nemrégiben elfogadta az AI Act-et, amely szabályozza a mesterséges intelligencia alkalmazását az EU területén. A rendelet különböző kockázati kategóriákba sorolja az AI-rendszereket, és az ezekkel dolgozó vállalatok számára különféle megfelelési követelményeket ír elő. A magas kockázatúnak minősített AI-rendszereket alkalmazó szervezeteknek többek között biztosítaniuk kell munkavállalóik megfelelő képzését a technológia biztonságos és etikus használatáról, várhatóan 2026 augusztusáig.

– Milyen készségekre van szükség az AI hatékony használatához?

– Az AI nem igényel programozói tudást, de bizonyos alapkészségekre szükség van ahhoz, hogy jól tudjuk használni. Ilyen a kritikus gondolkodás, az, hogy ne fogadjunk el mindent automatikusan igaznak, amit az AI „mond”. A folyamatos tanulás és alkalmazkodóképesség: mivel az AI folyamatosan fejlődik, nekünk is lépést kell tartanunk vele. Szűrési képesség: meg kell tudnunk különböztetni a releváns és irreleváns információkat. Forráskritika: az AI által generált információkat érdemes több forrásból is ellenőrizni.

És talán a legfontosabb: a promptolás, vagyis a parancsadás. Mert az AI-val való hatékony kommunikáció kulcsa a jól megfogalmazott kérdés. Ha rosszul kérdezünk, rossz választ kapunk.

– Hogyan lehet hatékonyan AI-t tanulni és beépíteni a vállalkozásokba?

Az AI oktatásának nincs univerzális, minden iparágra egységesen alkalmazható módszertana. Az oktatási fókuszpontok iparáganként eltérnek, mivel az AI különböző területeken más-más szerepet tölt be. A turizmusban a hangsúly a chatbotokon és az automatizált ügyfélszolgálati megoldásokon van, míg az autóiparban többek között a prediktív karbantartás és az önvezető rendszerek fejlesztése áll a középpontban.

A saját módszertanomban arra fókuszálok, hogy testre szabottan oktassam az AI használatát. A képzésekben nemcsak az elméleti tudás átadása a cél, hanem az is, hogy a résztvevők valódi gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel a mindennapi munkájukban is hatékonyan tudják alkalmazni ezt a technológiát.

– Tapasztalatai szerint mennyire fogadják el az emberek az AI-t?

– Nagyon vegyes a kép. Vannak, akik már napi szinten használják, mások még mindig tartanak tőle. Van, aki egyszer kipróbálta, de rossz tapasztalata volt, és azóta nem foglalkozik vele. És persze ott vannak a vállalatok, akik szeretnék bevezetni, de félnek a jogi és adatvédelmi kérdésektől. Ami biztos: az AI nem fog eltűnni. A technológia már most is szerves része az életünknek, és egyre fontosabb szerepet kap. Azok a vállalkozások és egyének, akik időben elkezdik a használatát és megértik az előnyeit, komoly versenyelőnyre tehetnek szert.

Érsek M. Zoltán

