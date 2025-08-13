Kezdőlap Fogyasztóvédelem Az Aldi piacelsőségi állításait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal
Az Aldi piacelsőségi állításait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben, a Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűleg nem felelnek meg a valóságnak – közölte a versenyhatóság szerdán az MTI-vel.

A GVH észlelte, hogy a cég idén márciustól a “Legszélesebb választék!” és a “Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta kereskedelmi kommunikációjában. A vállalkozás az állításokat egy pályázaton több hónappal korábban elnyert első helyezésére alapozta, ez azonban valószínűsíthetően nem elég a piacelsőség objektív, tényszerű igazolására. Az Aldi pályázati nyertességét olyan módon jelenítette meg, hogy az valószínűleg alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére, olyan döntések meghozatalára késztethette őket, amelyeket egyébként nem hoztak volna meg – jelezte a versenyhivatal.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette, az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A GVH közleményében felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy piacelsőségi állításokat csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha a vállalkozás a hirdetés közzétételekor rendelkezik olyan objektív adatokkal, amelyek ezt egyértelműen alátámasztják.  2024 elején szintén piacelsőségi állítások alkalmazása miatt szabott ki 90 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a Lidl-re.

A versenyhivatal továbbra is kiemelt figyelemmel követi a kiskereskedelmi piacot mind fogyasztóvédelmi, mind antitröszt szempontból, jelenleg eljárásokat folytat egyebek mellett teljes kiőrlésű termékek, kuponakciók és egy valószínűsíthető viszonteladói ármeghatározás miatt is – közölték.

