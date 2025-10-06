Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn az MTI-vel.

A közleményben emlékeztetnek, hogy a nemzetgazdasági miniszter a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását szeptember 16-án megtiltotta, mivel az ügylet veszélyeztette volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát.

A tejipari cég szeptember 29-én írásban is közölte a Nemzetgazdasági Minisztériummal a taggyűlési döntést, amely szerint a vállalat 100 százalékos üzletrészét a társaság tagjai felajánlják megvételre a Magyar Államnak ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezték értékesíteni. Az adásvételt megalapozó tárgyalások a következő napokban megkezdődnek.

Hangsúlyozták, hogy a kormány számára a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, ebben kiemelt szerepe van a stratégiai jelentőségű tejágazatnak, amely ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. A kormány célja az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel.

Az állami felvásárlás megvalósítása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik. Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej felvásárlás közel 20 százalékát adja. A Magyar Állam biztosítani szeretné, hogy az ismert, jó minőségű termékcsalád árucikkei továbbra is megfizethető áron legyenek elérhetők a boltok polcain – írták.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka, hogy a felvásárlás minél gyorsabban megtörténjen, és a külföldi felvásárlás megtiltása miatt ne szenvedjenek hátrányt a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodók – tették hozzá.