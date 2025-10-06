Kezdőlap Gazdaság Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat...
GazdaságHírek
No menu items!

Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

AzÜzlet.hu

Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn az MTI-vel.

A közleményben emlékeztetnek, hogy a nemzetgazdasági miniszter a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását szeptember 16-án megtiltotta, mivel az ügylet veszélyeztette volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát.

A tejipari cég szeptember 29-én írásban is közölte a Nemzetgazdasági Minisztériummal a taggyűlési döntést, amely szerint a vállalat 100 százalékos üzletrészét a társaság tagjai felajánlják megvételre a Magyar Államnak ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezték értékesíteni. Az adásvételt megalapozó tárgyalások a következő napokban megkezdődnek.

Hangsúlyozták, hogy a kormány számára a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, ebben kiemelt szerepe van a stratégiai jelentőségű tejágazatnak, amely ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. A kormány célja az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel.

Az állami felvásárlás megvalósítása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik. Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej felvásárlás közel 20 százalékát adja. A Magyar Állam biztosítani szeretné, hogy az ismert, jó minőségű termékcsalád árucikkei továbbra is megfizethető áron legyenek elérhetők a boltok polcain – írták.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka, hogy a felvásárlás minél gyorsabban megtörténjen, és a külföldi felvásárlás megtiltása miatt ne szenvedjenek hátrányt a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodók – tették hozzá.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
Tovább
Agrárvilág

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.
Tovább
Gazdaság

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem - a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa tovább erősítik a forgalmat - állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

Gazdaság
Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról
Tovább

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

Gazdaság
A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
Tovább

Kovács Árpád: a globalizáció korrekciója fájdalmas, de elkerülhetetlen

Fókuszban
A világgazdaságban olyan gyökeres átalakulás zajlik, amelyben a protekcionizmus, a...
Tovább

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Agrárvilág
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról
Tovább
Gazdaság

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
Tovább
Agrárvilág

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.
Tovább
Gazdaság

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem - a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa tovább erősítik a forgalmat - állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Hírek

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX indexe 0,08 százalékkal, a párizsi CAC-40 indexe pedig 0,74 százalékkal gyengült nyitáskor.
Tovább
Gazdaság

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 2,4, százalékkal haladta meg

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
Gazdaság

Iránykereséssel kezdődhet a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel kezdődhet a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 812,54 pontos, 0,82 százalékos emelkedéssel, 100 462,96 ponton zárt pénteken.
Tovább
Agrár

Elkezdődtek az elbírálások: most kiderül, melyik gazda kap támogatást

Idén több mint 3 milliárd forint kifizetése várható ezen a jogcímen – tájékoztatott Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
© 2025 | www.azuzlet.hu