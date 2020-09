Az Alitalia ismét időt nyert – jöhet az államosítás?

Az EU jóváhagyta a 199 millió eurós állami segélyt. Az olasz nemzeti légitársaság azonban továbbra is csődben van. Róma további 350 milliót tart készenlétben.

A félidőben 1:0 az Alitalia javára

Az első meccset megnyerte az Alitalia. Az Európai Bizottság (EB) áldását adta egy 199 milliós költségvetései támogatás kifizetésére. Az olasz nemzeti légitársaság 2017 óta csődeljárás alatt áll. Megmentése kormányzati tervének központi eleme további 350 milliós feltőkésítés. Erről még nem született döntés Brüsszelben. A pénz már készenlétben áll az államkincstárban. Az EB jóváhagyása nélkül azonban nem utalja át Róma.

Az EB úgy ítélte meg, hogy az átutalható összeg az Alitalia COVID-válság következtében keletkezett adósságai kiegyenlítésére és likviditási nehézségeinek orvoslására szolgál. Így összeegyeztethető a hatályos uniós joggal. Ez EU korábban a piaci verseny torzulásmentessége érdekében kivétel nélkül tiltotta a légitársaságok állami szubvencionálást. Miután nemzeti légitársaságok tucatjai kerültek az összeomlás szélére és a tagállami kormányok egymás után kezdték folyósítani a gyorssegélyeket, Brüsszel átmeneti rendelkezést hozott: A COVID-válsággal közvetlen összefüggésben felmerült veszteségek kompenzálására adható állami hitel, hitelgarancia vagy vissza nem térítendő támogatás, sőt az államosítás is lehetséges.

Margrethe Vestager versenyjogi biztos indokolása szerint a pénz egy része a válság miatt kiesett bevétel kompenzálásra szolgál. A másik pedig biztosítja, hogy az Alitalia a korlátozások miatti alacsony kihasználtság ellenére üzemeltetni tudja legfontosabb járatait. Hozzátette, hogy a tagállamok továbbra sem juttattathatnak önhatalmúlag pénzt a légitársaságoknak. Minden kifizetés előtt be kell szerezniük az EB jóváhagyását, amelyt Brüsszel csak a konkrét ügy minden körülményének vizsgálata után ad meg.

Eljárások sokasága – tiltott lépés

Az EU a rendkívüli helyzet ellenére sem akar ex lex állapotokat a légitársaságok szubvencionálásával összefüggésben. Vestager felhívta a figyelmet, hogy a 2018-ban az Alitalia ügyében indult vizsgálat, egy 2017-es mentőövvel összefüggésben tovább folyik és az esetet az akkor hatályos szabályok szerint fogják megítélni. A mostani átmenetileg lazább szabályozásnak nincs visszamenő hatálya.

A 20 éve a csőd szélén egyensúlyozó olasz cég ellen egy további eljárás is folyik. Ez kicsivel a COVID-krízis kirobbanása előtt indult egy folyósított, 400 milliós állami támogatás miatt. 2017 óta, amikor az Alitalia csődvédelmet kért, összesen 1,3 milliárd euró közpénzben részesült. A kifizetések a legkülönbözőbb jogcímeken és jogi konstrukciók keretében történtek. A légiközlekedési szakértők szerint azonban világos, hogy minden esetben tiltott kormányzati szubvencióról volt szó.

Csak az államosítás maradt

A sokadik sikertelen eladási kísérlet után tavasszal döntött az olasz kormány az Alitalia államosításáról.

A 350 milliós állami feltőkésítés után egy 51 százalékban állami, 49 magántulajdonú vegyesvállalat jönne létre.

Az utas- és áruszállítás üzletágba, valamint a földi kiszolgálásba külön vonják be befektetőket. Érdeklődő minden területen van.

A személyszállításba egy 45 ezer embert foglalkoztató olasz informatikai, technológiai cég, az Almaviva szállna be. A beutazó turizmushoz kapcsolódva látnak fantáziát a légitársaságban. Egy pénzügyi befektető, a Synergy Group és egy amerikai cég a légiközlekedési szektorból, az US Aerospace Partners az utas- és áruszállítás iránt is érdeklődik.

A földi kiszolgálás után a szektor egyik legnagyobbja, a Swissport érdeklődik. Ebbe szállna be a nápolyi székhelyű, repülőgépek karbantartására szakosodott Atitech is. Ennek pikantériája, hogy a cég 1989-ig az Alitalia leányvállalat volt és a légitársaságnak máig 15 százaléknyi tulajdonrésze van benne.

Jogi csűrés-csavarás

Az Alitalia egyetlen reménye a versenyjogi eljárásban, hogy jogilag a tavaszi államosítás majd átstrukturálás után egy új cég jön létre. Így minden eljárás, ami nem a COVID-krízishez igazított versenyjogi szabályok hatálybalépése előtt indult, de jure a régi cég ügy. Kérdés, hogy sikerül-e bizonyítani, hogy nincs jogfolytonosság a régi és az új Alitalia között. Ebben egy új logó, a régi társaságétól lényegesen különböző menedzsment és legalább valamelyest eltérő összetételű flotta, valamint egy részben megváltozott desztinációk segíthetnének.