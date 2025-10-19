Az államháztartásról jelennek meg adatok és kamatdöntő ülést tart a jegybank a jövő héten

A jövő héten jelenik meg az államháztartás szeptember végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint munkaerőpiaci adatokat közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Kedden tartja októberi kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az előző, szeptemberi ülésen nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén a testület. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Az augusztusi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón-közölte az MTI.

Varga Mihály jegybankelnök az ülést követő tájékoztatóján azt mondta, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt; nem változtatott az előretekintő iránymutatáson a monetáris tanács, amely továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett.

Szerdán jelenik meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részletes tájékoztatója az államháztartás központi alrendszerének 2025. szeptember végi helyzetéről. Az október 8-án közzétett előzetes adatok szerint 2025 szeptemberének végéig az államháztartás központi alrendszere 3328,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3267,4 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Az éves várható pénzforgalmi hiány 4774,0 milliárd forint, ennek az első kilenc havi hiány a 69,7 százaléka, vagyis az időarányosnál (75 százalék) kedvezőbb. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,1 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók 9 százalékkal nőttek.

A foglalkoztatottság-munkanélküliség szeptemberi statisztikáit is közli a KSH. A 2025. június-augusztusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 679 ezer volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2 millió 479 ezerre, míg a nők esetében 15 ezerrel, 2 millió 200 ezerre mérséklődött.