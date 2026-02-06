Az Apple kinyitja az autók ajtaját más MI-asszisztensek előtt

Fontos változásra készül az Apple: hamarosan lehetővé teszi, hogy az autókba épített CarPlay rendszerben nemcsak a saját hangasszisztense, a Siri legyen használható. A Reuters által idézett Bloomberg News értesülései szerint az Apple megnyitja a CarPlayt más cégek hangvezérlésű mesterségesintelligencia-alkalmazásai előtt is.

Ez stratégiai fordulatot jelent a cégtől, amely eddig kizárólag a Siri használatát engedte hangalapú vezérlésre az autós felületen. A változás után a felhasználók először tehetnek fel kérdéseket más fejlesztők MI-chatbotjainak a CarPlay kijelzőjén keresztül – természetesen hangvezérléssel, ami vezetés közben kulcskérdés – írja a Reuters.

A lehetőséggel élhetnek többek között olyan ismert szereplők, mint az OpenAI, az Anthropic, valamint az Google is, amelyek CarPlay-kompatibilis, hangvezérlésű alkalmazásokat fejleszthetnek. Ezek az appok azonban nem válthatják le teljesen a Siri szerepét.

A beszámoló szerint az Apple megtartja az irányítást az alapfunkciók felett: a CarPlay-ben használt Siri-gomb és az ébresztőszó (wake word) továbbra is kizárólag a saját asszisztenshez kötődik. A külső MI-alkalmazások hangvezérlését a felhasználóknak az adott app megnyitásával kell aktiválniuk.

Az Apple várhatóan már a következő hónapban támogatni fogja ezeket az alkalmazásokat a CarPlay rendszerében. A fejlesztők számára az is lehetővé válik, hogy az alkalmazás automatikusan hangvezérlésű módban induljon el megnyitáskor, így a használat vezetés közben is egyszerű maradhat.

Az Apple a Reuters megkeresésére nem kommentálta az értesülést. A lépés ugyanakkor jól illeszkedik abba a piaci trendbe, amelyben a nagy technológiai cégek egyre nyitottabbak arra, hogy saját platformjaikon külső MI-megoldások is megjelenjenek – még akkor is, ha a végső kontrollt továbbra is maguknál tartják.

Meichl Gréta