Hirdetés
Kezdőlap Autó Az Apple kinyitja az autók ajtaját más MI-asszisztensek előtt
Autó
No menu items!

Az Apple kinyitja az autók ajtaját más MI-asszisztensek előtt

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fontos változásra készül az Apple: hamarosan lehetővé teszi, hogy az autókba épített CarPlay rendszerben nemcsak a saját hangasszisztense, a Siri legyen használható. A Reuters által idézett Bloomberg News értesülései szerint az Apple megnyitja a CarPlayt más cégek hangvezérlésű mesterségesintelligencia-alkalmazásai előtt is.

Ez stratégiai fordulatot jelent a cégtől, amely eddig kizárólag a Siri használatát engedte hangalapú vezérlésre az autós felületen. A változás után a felhasználók először tehetnek fel kérdéseket más fejlesztők MI-chatbotjainak a CarPlay kijelzőjén keresztül – természetesen hangvezérléssel, ami vezetés közben kulcskérdés – írja a Reuters.

A lehetőséggel élhetnek többek között olyan ismert szereplők, mint az OpenAI, az Anthropic, valamint az Google is, amelyek CarPlay-kompatibilis, hangvezérlésű alkalmazásokat fejleszthetnek. Ezek az appok azonban nem válthatják le teljesen a Siri szerepét.

A beszámoló szerint az Apple megtartja az irányítást az alapfunkciók felett: a CarPlay-ben használt Siri-gomb és az ébresztőszó (wake word) továbbra is kizárólag a saját asszisztenshez kötődik. A külső MI-alkalmazások hangvezérlését a felhasználóknak az adott app megnyitásával kell aktiválniuk.

Az Apple várhatóan már a következő hónapban támogatni fogja ezeket az alkalmazásokat a CarPlay rendszerében. A fejlesztők számára az is lehetővé válik, hogy az alkalmazás automatikusan hangvezérlésű módban induljon el megnyitáskor, így a használat vezetés közben is egyszerű maradhat.

Az Apple a Reuters megkeresésére nem kommentálta az értesülést. A lépés ugyanakkor jól illeszkedik abba a piaci trendbe, amelyben a nagy technológiai cégek egyre nyitottabbak arra, hogy saját platformjaikon külső MI-megoldások is megjelenjenek – még akkor is, ha a végső kontrollt továbbra is maguknál tartják.

Meichl Gréta

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Autó

Téli veszélyek a reptéri parkolókban: erre figyeljen indulás előtt

A gumitömítések szilikonos ápolása segít megelőzni a befagyást, a friss autómosás és viaszolás pedig csökkenti a só okozta korróziót.
Tovább
Autó

Rágyorsított a Škoda

A Škoda Auto 2025-ben felgyorsította a gyártást, és hat év után ismét átlépte az évi egymilliós darabszámot: világszerte 1 065 000 Škoda jármű készült,...
Tovább
Autó

Jön a CUPRA városi kompaktja

A CUPRA 2026-ban érkező elektromos városi kompakt modellje, a Raval már az előszériás tesztvezetések fázisába lépett, így körvonalazódik, milyen műszaki és méretbeli irányt képvisel...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az Apple kinyitja az autók ajtaját más MI-asszisztensek előtt

Autó
Fontos változásra készül az Apple: hamarosan lehetővé teszi, hogy...
Tovább

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Egészség-ügy
Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy...
Tovább

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Cégvilág
Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább

Az Omnibus csak lassított, de nem állt le. 2025 az újratervezés éve volt a fenntarthatósági szabályozásban.

Zöld üzlet
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról,...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Egészség-ügy

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy...
Tovább
Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább
Hírek

Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a...
Tovább
Hírek

Meglepetésszerűen erősödik a német ipar: kilőttek a gyáripari megrendelések. Magyarországnak is jól jöhet.

Váratlanul erős növekedést mutattak a német feldolgozóipari megrendelések 2025...
Tovább
Gazdaság

Nagy István: A természet egyensúlyának fenntartásáért felelősséggel tartozunk

A vadászati évben 72 800 trófeát bíráltak el. Ezen belül a vadfajok aránya stabilitást mutat. Az őzagancsok 56 százalékkal az elsők, a második helyen pedig a gímszarvasagancsok voltak, 31 százalékkal. 
Tovább
Hírek

Segíthetik a nemzeti zöldvagyon megőrzését – Erdészeti Klímaadaptációs Fórum

Az éghajlatváltozás jelentősen hat a termőhelyekre, sebessége százszorosa annak, mint amivel eddig a fafajaink találkoztak, az erdei ökoszisztémák természetes alkalmazkodási képessége nem képes ezt követni, különösen sérülékennyé téve az egyes erdei ökoszisztémákat.
Tovább
Autó

Rágyorsított a Škoda

A Škoda Auto 2025-ben felgyorsította a gyártást, és hat...
Tovább
Gazdaság

NGM: Decemberben 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom

A fogyasztás tavaly mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ezáltal ellensúlyozva a gyenge külső keresletet
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az Apple kinyitja az autók ajtaját más MI-asszisztensek előtt

Fontos változásra készül az Apple: hamarosan lehetővé teszi, hogy az autókba épített CarPlay rendszerben nemcsak a saját hangasszisztense, a Siri legyen használható. A Reuters...

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy az online egészségügyi szolgáltató Hims & Hers havi 49 dolláros áron dob piacra egy fogyást...
© 2026 | www.azuzlet.hu