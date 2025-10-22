Kezdőlap Mozaik Az arany vad száguldása új szakaszba lépett
Az arany vad száguldása új szakaszba lépett

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az arany árfolyamának rendkívüli emelkedése új szakaszba lépett: a spekulánsok növekvő befolyása nagyobb árfolyam-ingadozást hoz, ugyanakkor az elemzők továbbra is 2026-ra további drágulást várnak, még akkor is, ha a jegybanki kereslet mérséklődik.

Az arany az év eddigi legnagyobb éves növekedése felé tart 1979 óta: 2025-ben eddig 54 százalékos emelkedést könyvelhetett el, áttörve a pszichológiai határként emlegetett 3000 dolláros unciánkénti szintet márciusban, majd 4000 dollárt októberben – szól a Reuters elemzéseA drágulást geopolitikai feszültségek, az amerikai vámintézkedések körüli bizonytalanság, valamint a legutóbbi időszakban a „lemaradástól való félelem” (FOMO) által hajtott vásárlási hullám is fűti.

„A mostani rali jellege megváltozott – immár a nyugati befektetők vezetik, nem pedig a fejlődő piacok meghatározó szereplői, mint az elmúlt két évben” – mondta John Reade, a World Gold Council vezető piaci stratégája. – „Ez több bizonytalanságot és volatilitást jelent, még akkor is, ha az arany árát mozgató tényezők továbbra is fennmaradnak.”

Hétfőn az arany rekordmagas, 4381 dolláros unciánkénti árat ért el – olyan szintet, amelyet kevesen jósoltak akár csak egy évvel ezelőtt is. A London Bullion Market Association (LBMA) jövő heti japán konferenciájára készülő szakértők egy évvel ezelőtt még 2941 dolláros árfolyammal számoltak erre az időszakra. A sok csúcs elérése után kedden az arany 5 százalékos napi esést produkált – ez volt az elmúlt öt év legnagyobb napi visszaesése. Ennek hatására a piac relatív erősségi indexe (RSI) az „túlvett” tartományból visszatért a „normál” szintre – először hét hét után.

„Egy ilyen gyors és meredek rali után a konszolidáció nem meglepő, sőt egészségesnek tekinthető” – mondta Carsten Menke, a Julius Baer elemzője. – „Az arany fundamentális háttere továbbra is kedvező.”

FED kamatvágások és tőzsdei hatások

A hétfői árfolyamcsúcs óta az arany 20 százalékkal drágult azóta, hogy az amerikai Fed szeptemberben kamatot csökkentett – ez gyorsabb ütemű növekedés, mint a jegybank korábbi lazítási ciklusai során, mutattak rá az Oxford Economics elemzői.

„Korábbi ciklusokban a Fed nem csökkentett kamatot akkor, amikor az amerikai részvények történelmi csúcson jártak, a piacokon buborékokról beszéltek, és az infláció még mindig jóval a cél felett volt” – mondta Nicky Shiels, az MKS PAMP fémstratégiai vezetője. „Úgy tűnik, ez az ‘everything bubble’ (mindent átfogó buborék) még mindig növekedési térrel rendelkezik, és a 4500 dollár feletti aranyárak csak tovább erősíthetik a FOMO-hatás által vezérelt lakossági vásárlásokat.”

Az arany ára az elmúlt két évben megduplázódott, és túlszárnyalta az 1980-as, inflációval kiigazított csúcsot, amelyet az MKS PAMP 3590 dollárra becsül (akkor nominálisan 850 dollár volt).

Figyelmeztető jelek a részvénypiacról

A piaci szereplők figyelemmel kísérik a S&P 500 részvényindex emelkedését, valamint a párhuzamosan növekvő tőkebeáramlást az aranyba, mivel korábban is előfordult, hogy tőzsdei korrekciók a biztonságos menedékeszközök, köztük az arany kényszerű eladását váltották ki.

„Az aranyvásárlások egy része kifejezetten a részvénypiaci visszaesés elleni fedezetként történt” – írta James Steel, a HSBC elemzője legutóbbi jegyzetében. Hozzátéve: egy részvénypiaci korrekció ugyanakkor – ahogy korábban is – kényszerű pozíciózárásokat indíthat el, ahogy a befektetők készpénzt próbálnak felszabadítani vagy fedezeti felhívásoknak (margin call) tesznek eleget.

Fotó: Freepik

