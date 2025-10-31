Kezdőlap Hírek Az Asiana Airlines közvetlen járatot indít Szöul és Budapest között
Hírek
Az Asiana Airlines közvetlen járatot indít Szöul és Budapest között

AzÜzlet.hu

 2026 áprilisától új fejezet nyílik a Magyarország és Dél-Korea közötti légi közlekedésben: az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát. Az új útvonal a két ország közötti gazdasági, turisztikai és kulturális kapcsolatok további erősítését szolgálja.

Az Asiana Airlines ezzel egy időben Milánóval bővíti európai hálózatát, valamint napi rendszeressé teszi barcelonai járatait – ugyanakkor a budapesti útvonal a légitársaság közép-európai terjeszkedésének kiemelt eleme.

Az első Budapest–Szöul járat 2026. április 3-án indul. A légitársaság kezdetben heti két alkalommal, pénteken és vasárnap repül majd a két főváros között.

  • A járat 12:35-kor száll fel Szöulból, és 18:05-kor érkezik Budapestre,
  • míg a visszajárat 20:00-kor indul Budapestről, és másnap 13:40-kor érkezik meg Koreába.

Az Asiana Airlines tervezi a járat heti háromra bővítését, a szerdai nap hozzáadásával, a hatósági engedélyek függvényében.

Az útvonalakon a legmodernebb Airbus A350-es repülőgépek közlekednek, melyek 311 férőhellyel (28 business és 283 economy osztályú üléssel) biztosítanak kényelmes és korszerű utazási élményt.

A koreai főváros, Szöul, Ázsia egyik legélénkebb és legmodernebb metropolisza, ahol a hagyomány és a jövő szorosan összefonódik. A Han folyó partján fekvő város lenyűgöző kontrasztjaival tűnik ki: az ősi paloták és templomok mellett futurisztikus felhőkarcolók, világszínvonalú éttermek és a legmodernebb technológiai központok várják a látogatókat. Szöul a koreai kultúra és kreatív ipar fellegvára is – a K-pop, a filmipar, a divat és a gasztronómia iránt érdeklődő magyar utazók számára a közvetlen járat most először nyitja meg ezt a világot, közvetlenül Budapestről.

A Budapest–Szöul járat elindítása stratégiai mérföldkő az Asiana Airlines számára. Hiszünk abban, hogy ezzel az új útvonallal nemcsak kényelmesebb utazási lehetőséget biztosítunk utasainknak, hanem hozzájárulunk a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez is.” – nyilatkozta az Asiana Airlines szóvivője.

Járatinformációk (helyi idő szerint):

Szöul ↔ Budapest (as of April 3, 2026)

Útvonal járatszám Napok Indulás Érkezés Repülőgép típus
Szöul → Budapest OZ547 péntek, vasárnap 12:35 18:05 A350
Budapest → Szöul OZ548 20:00 13:40 +1

Tervezett járatsűrítés: heti három alkalommal, szerdai járat bevezetésével (engedélyezés függvényében).

A légitásaság képviseletét az AVIAREPS Hungary látja el.

