Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök
GazdaságHírek
No menu items!

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

AzÜzlet.hu

Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

A bruttó átlagkereset 8,9%-kal, a nettó átlagkereset 10,2%-kal, míg a reálkereset 6,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset bruttó átlagkeresetet meghaladó mértékű emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyereket nevelő anyák kedvezményével magyarázható. A szóban forgó időszakban a bruttó kereset mediánértéke 600 000 forint, míg a nettó kereset mediánértéke 417 900 forint volt, ami 10,1%, illetve 10,5% emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Bank360 által végzett kalkuláció szerint a novemberi átlagkeresettel akár a jelenleg legmagasabb összegű, 15 millió forintos személyi hitelek felvétele is lehetséges, míg a nettó mediánbérrel elméletileg ~13,5 millió forint vehető fel.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen közzétett adatai szerint 2025 novemberében bruttó 756 400 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ugyanezen időszakban a nettó átlagkereset 525 900 forint volt Magyarországon. A nettó keresetek mediánja ennél bő 100 ezer forinttal alacsonyabb volt – novemberben 417 900 forint, míg a bruttó keresetek mediánértéke kereken 600 ezer forint volt. A KSH tájékoztatása szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 8,9%-kal, a nettó átlagkereset pedig 10,2%-kal volt magasabb a 2024 azonos időszakában regisztrált értéknél.

Ugyanezen időszakban a bruttó mediánbér 10,1%-kal, míg a nettó mediánbér 10,5%-kal emelkedett, míg a reálkereset emelkedése 6,2%-kal emelkedett év/év alapon.

Mekkora személyi kölcsönre elég a novemberi átlagfizetés?

A friss számok tükrében nézzük meg, mekkora személyi hitel felvételére lehet képes az, aki a jelenlegi átlag- és mediánbért keresi meg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által hozott főszabály szerint a jövedelem maximum fele fordítható törlesztőrészletre, amely a novemberi nettó átlagfizetés esetében 262 950 forintot jelent. A nettó mediánbér esetén ugyancsak az összeg felével, vagyis 208 950 forinttal számolhatunk.

A Bank360 kalkulátorának segítségével elvégzett számítás szerint egy, a nettó átlagkeresetből élő személy akár a jelenleg elérhető legmagasabb, 15 millió forintos személyihitel-összeget is képes lenne felvenni, feltéve, hogy kellően hosszú futamidő mellett tenné ezt. A jelenleg elérhető ajánlatok alapján azt mondhatjuk, hogy a fenti hitelt 224 ezer – 228 ezer forintos törlesztőrészlet mellett lehetne felvenni, amennyiben a hitel futamideje 8 év (THM 9,97% – 10,81%). Hétéves futamidő esetén a havi törlesztők 245 ezer és 252 ezer forint között ingadoznak (THM 9,97% – 10,84%), tehát a nettó átlagkeresetbe még ezek az összegek is beleférnének. Hatéves futamidő esetén azonban már 274 ezer – 281 ezer forint (THM 9,97% – 10,88%) között mozognak a havi törlesztőrészletek, így ezekkel a paraméterekkel már nem tudna hitelt felvenni egy átlagjövedelemből élő személy.

A nettó mediánbér mellett nagyjából 13,5 millió forint a maximális hitelösszeg, amelynek felvétele 8 éves futamidő mellett még lehetséges lenne. Egy ekkora hitelösszegnek az említett futamidő esetén 201 ezer és 205 ezer forint között mozogna a havi törlesztőrészlete, ami tehát még alatta marad a fentebb említett 208 950 forintnak. A jelenlegi hitelajánlatok esetén a THM 9,97% és 10,82% között mozog.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Béremelés – A Penny és a Tesco is bért emel

Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.
Tovább
Gazdaság

Mennyit kerestünk? – novemberben a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Tovább
Gazdaság

KSH: decemberben 4 millió 624 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék

A 2025. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 642 ezer fő volt, 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Gazdaság
Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete.
Tovább

Béremelés – A Penny és a Tesco is bért emel

Gazdaság
Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.
Tovább

A Mol tovább bővítette oktatási és tehetséggondozási programjait 2025-ben

Edukáció
A vállalat 2025-ben 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program keretében Megújuló és hulladék-alapú energetikai és vegyipari termékek kutatása és fejlesztése című projektjére.
Tovább

Mennyit kerestünk? – novemberben a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

Gazdaság
A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete.
Tovább
Gazdaság

Béremelés – A Penny és a Tesco is bért emel

Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.
Tovább
Gazdaság

Mennyit kerestünk? – novemberben a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Tovább
Gazdaság

KSH: decemberben 4 millió 624 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék

A 2025. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 642 ezer fő volt, 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Adventi ellenőrzések: tízből egy vállalkozás hibázott – több mint 40 millió forint mulasztási bírság

A szabálytalanságok alapján több mint 40 millió forint mulasztási bírságot szabott ki a hivatal. A súlyosan mulasztók - a bírság megfizetésén túl - utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.
Tovább
Hírek

Turizmus: fenntarthatóság és diplomáciai tőke – a turisztikai vezetők davosi panelbeszélgetésének tanulságai

Fotó:Linkedin/WEF A turizmus került a középpontba ezen a héten Davosban,...
Tovább
Hírek

Mintegy 200 millió forintos fejlesztéssel javul a Natura 2000 területek állapota az Őrségben

A fejlesztések révén visszaterelődik a legérzékenyebb területeken a gépjárműforgalom az azt szolgáló úthálózatra, valamint helyreáll a Pannon gyertyános-tölgyesek, a puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, kékperjés láprétek, valamint a sík- és dombvidéki kaszálórétek minősége is.
Tovább
Építőipar

Terv nélkül milliókat bukhat az építtető a szakértő szerint

A komplex mérnöki mentorálás jelenti a kiutat az építőipari káoszból Hogyan spóroljuk meg a több milliós tanulópénzt?
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete.

Béremelés – A Penny és a Tesco is bért emel

Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.
© 2026 | www.azuzlet.hu