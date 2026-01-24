Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

A bruttó átlagkereset 8,9%-kal, a nettó átlagkereset 10,2%-kal, míg a reálkereset 6,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset bruttó átlagkeresetet meghaladó mértékű emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyereket nevelő anyák kedvezményével magyarázható. A szóban forgó időszakban a bruttó kereset mediánértéke 600 000 forint, míg a nettó kereset mediánértéke 417 900 forint volt, ami 10,1%, illetve 10,5% emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Bank360 által végzett kalkuláció szerint a novemberi átlagkeresettel akár a jelenleg legmagasabb összegű, 15 millió forintos személyi hitelek felvétele is lehetséges, míg a nettó mediánbérrel elméletileg ~13,5 millió forint vehető fel.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen közzétett adatai szerint 2025 novemberében bruttó 756 400 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ugyanezen időszakban a nettó átlagkereset 525 900 forint volt Magyarországon. A nettó keresetek mediánja ennél bő 100 ezer forinttal alacsonyabb volt – novemberben 417 900 forint, míg a bruttó keresetek mediánértéke kereken 600 ezer forint volt. A KSH tájékoztatása szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 8,9%-kal, a nettó átlagkereset pedig 10,2%-kal volt magasabb a 2024 azonos időszakában regisztrált értéknél.

Ugyanezen időszakban a bruttó mediánbér 10,1%-kal, míg a nettó mediánbér 10,5%-kal emelkedett, míg a reálkereset emelkedése 6,2%-kal emelkedett év/év alapon.

Mekkora személyi kölcsönre elég a novemberi átlagfizetés?

A friss számok tükrében nézzük meg, mekkora személyi hitel felvételére lehet képes az, aki a jelenlegi átlag- és mediánbért keresi meg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által hozott főszabály szerint a jövedelem maximum fele fordítható törlesztőrészletre, amely a novemberi nettó átlagfizetés esetében 262 950 forintot jelent. A nettó mediánbér esetén ugyancsak az összeg felével, vagyis 208 950 forinttal számolhatunk.

A Bank360 kalkulátorának segítségével elvégzett számítás szerint egy, a nettó átlagkeresetből élő személy akár a jelenleg elérhető legmagasabb, 15 millió forintos személyihitel-összeget is képes lenne felvenni, feltéve, hogy kellően hosszú futamidő mellett tenné ezt. A jelenleg elérhető ajánlatok alapján azt mondhatjuk, hogy a fenti hitelt 224 ezer – 228 ezer forintos törlesztőrészlet mellett lehetne felvenni, amennyiben a hitel futamideje 8 év (THM 9,97% – 10,81%). Hétéves futamidő esetén a havi törlesztők 245 ezer és 252 ezer forint között ingadoznak (THM 9,97% – 10,84%), tehát a nettó átlagkeresetbe még ezek az összegek is beleférnének. Hatéves futamidő esetén azonban már 274 ezer – 281 ezer forint (THM 9,97% – 10,88%) között mozognak a havi törlesztőrészletek, így ezekkel a paraméterekkel már nem tudna hitelt felvenni egy átlagjövedelemből élő személy.

A nettó mediánbér mellett nagyjából 13,5 millió forint a maximális hitelösszeg, amelynek felvétele 8 éves futamidő mellett még lehetséges lenne. Egy ekkora hitelösszegnek az említett futamidő esetén 201 ezer és 205 ezer forint között mozogna a havi törlesztőrészlete, ami tehát még alatta marad a fentebb említett 208 950 forintnak. A jelenlegi hitelajánlatok esetén a THM 9,97% és 10,82% között mozog.