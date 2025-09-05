Az autópiacon kettészakadt Európa és a hibrid a sztár



2025 első felében az EU gazdasága országonként eltérő teljesítményt nyújtott, ami kihatott az autóiparra is. A nehezen tervezhető környezet – amerikai-kínai vámok, a közép-kelet-európai (CEE) térségben jelentkező inflációs nyomás, vásárlói kedv visszaesése – tükröződik az autóipar teljesítményén is. Ennek ellenére a régió továbbra is növekedési pályán maradt. Az AutoWallis félévente megjelenő elemzésében értékelte a térség trendjeit.

Megjelent az AutoWallis régiós autópiaci elemzése, az AutoWallis CEE Automotive Report legfrissebb kiadása, amely a 2025-ös év első felének autópiaci trendjeit elemzi. A vállalat szakemberei által összeállított jelentés részletesen bemutatja a régiós eredményeket és az év második felét várhatóan meghatározó autóipari-autópiaci trendeket.

Az AutoWallis a közép-kelet-európai régió vezető integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójaként 17 országban 29 márkát képvisel, 30 éves tapasztalattal. A félévente megjelenő AutoWallis CEE Automotive Report kiadványában az AutoWallis a közép-kelet-európai régió országainak autópiaci teljesítményét elemzi. A riport kitér a különféle hajtásláncok – benzines, dízel, tisztán elektromos, plug-in-hibrid, öntöltő hibrid, egyéb – piaci részesedésére, bemutatja a régiós személy- és kishaszongépjármű állomány alakulását, továbbá bemutatja az idei évben várható autópiaci trendeket.

A CEE-régió felülteljesített az EU-ban

A 2025-ös év első felére a nehézkes tervezhetőség volt jellemző. Bár az orosz-ukrán háború hatásait az elmúlt években már megtapasztalták az európai gazdaságok, az év elején bejelentett amerikai büntetővámok, illetve az EU által a kínai autógyártókkal szemben bevezetett védelmi vámok közvetlen és közvetett hatásai miatt csökkent az ipari termelés, illetve a kiskereskedelmi forgalom volumene.

A fenti tényezők összessége visszafogta a GDP növekedését: az első negyedévben az Eurostat szerint az Európai Unió átlagosan 1,5%-os GDP-növekedést mutatott, ez azonban meglehetősen egyenlőtlenül oszlott el a tagállamok között. Ezzel összehasonlítva, a közép-kelet-európai (CEE) régió átlagosan 1,8%-os növekedéssel teljesítette túl az uniós átlagot

A teljes Európai Uniót tekintve 2025 első félévében -1,9%-kal csökkentek a személyautó-eladások, ami több tényezővel magyarázható: Nyugat-Európában jelentős mértékben esett a belső égésű motorral szerelt autók forgalma, részben az emelkedő árak, a szigorodó emissziós szintek és a megváltozó fogyasztói magatartás (elektromosra/hibridre váltás) miatt. Az uniós szinten jelentős német gazdaság gyengélkedését fokozta az elektromos autók 2023 végén váratlanul megszűnő támogatása, ami jelentős áremelkedést jelentett, ráadásul a negatív gazdasági előjelek és a magas finanszírozási költsége miatt csökkent az autóvásárlási kedv. Franciaországban hasonló okok, a lassú növekedés és a megélhetési költségek fokozódása fogta vissza a keresletet, illetve a csökkenő támogatások és az EV-infrastruktúra fejletlenségével kapcsolatos félelmek

bizonytalanságot idéztek elő a BEV-vásárlók között. Olaszországban pedig a magas infláció és kamatkörnyezet korlátozta a háztartások öltéseit, illetve az EV-penetráció lassú növekedése, a gyengébb támogatási környezet és a fejletlen töltőinfrastruktúra hatott kedvezőtlenül az eladásokra.

Ezzel szemben a CEE-régió országaiban az AutoWallis releváns piacai nagyrészt növekedni tudtak. Az új személyautók forgalomba helyezését tekintve a CEE-régió* országai +0,8%-os növekedést mutattak az uniós átlag csökkenésével szemben. A térségben Horvátországban volt a legnagyobb a gyarapodás mértéke (+6%), de szintén kiemelkedőnek számít az osztrák (+5,9%) és a szlovén (+5,7%) piac teljesítménye is. A legnagyobb visszaesés a román (-22,4%) piacon volt tapasztalható.

A hajtásláncok megoszlását tekintve átalakult a piac az elmúlt időszakban. Az EU területén ma már a hibrid-elektromos autók jelentik a legnépszerűbb választást: a legnagyobb arányban (34,8%) ilyen hajtású modelleket helyeztek forgalomba az elmúlt fél évben. A második helyre csúsztak vissza a korábban legnépszerűbb benzines autók (28,4%), míg az akkumulátoros-elektromos (BEV) modellek továbbra is a harmadik legnépszerűbb választást jelentik a vásárlók körében (15,6%).

Az EU gazdasági nehézségeit tükrözi a kishaszonjárművek (LCV) forgalomba helyezési statisztikái. A teljes uniós piacot tekintve az eladások -13,2%-kal csökkentek, főként a legnagyobb piacok (Németország, Franciaország, Olaszország) visszaesése miatt. A teljes EU legjobban teljesítő piaca Spanyolország volt, azonban az ott tapasztalt +11,2%-os növekedés nem tudta ellensúlyozni a többi piac csökkenését. A 27 EU-tagállam közül összesen 6 országban növekedtek az LCV forgalomba helyezések. A legjelentősebb visszaesést Ausztriában lehetett tapasztalni (-34,7%), míg a régió csaknem harmadát kitevő lengyel piac csekély mértékű (+0,6%) növekedést produkált.

A kishaszonjármű-hajtásláncokat tekintve szintén átrendeződés tapasztalható: jelentős mértékben növekedett az akkumulátoros-elektromos (BEV) kishaszonjárművek forgalomba helyezése 2025 első félévében. Az uniós átlagot tekintve +42,1%-kal gyarapodott a BEV LCV-k forgalomba helyezése. Ez a trend a teljes EU-ra jellemző volt, ahol két piac (Svédország és Észtország) kivételével minden tagállamban növekedett a BEV LCV-k aránya – a piacok fele ráadásul 100%-nál nagyobb mértékű növekedést mutatott. A teljes LCV forgalomba helyezés visszaesésének ellenére a CEE-régió legnagyobb, egyharmadát kitevő BEV-piacán, Ausztriában +48,5%-kal növekedett a BEV LCV-k forgalomba helyezése. Ez jelentős mértékben hozzájárult a teljes régió növekedési üteméhez (+52,5%).

2025. második felébre várható a kínai autómárkák piaci részesedésének további növekedése az Európai Unióban. A kínai gyártók 2025-re csaknem megduplázták a piaci részesedésüket: a 2024-es 2,7%-os piaci rész 2025-ben már 5,1%-ra nőtt. Ez várhatóan tovább gyarapodhat, ugyanis a jelentősebb kínai autómárkáknak egyelőre csak kisebb része van jelen Európában, viszont több nagyobb gyártó is tervezi a piacra lépést a következő 12 hónapban. Közülük többen tervezik európai gyártókapacitások kialakítását is, ami megoldást jelenthet számukra a jelenlegi vámkörnyezettel szemben. A kínai autógyártók gyors léptékű termékfejlesztési ciklusai (22-24 hónap vs. 3-5 év) jelentős felforgató hatást is gyakorolnak az iparágra Emellett, a kínai márkák a versenyelőnyük fokozása érdekében belső égésű és tölthető hibrid modellekkel is belépnek az európai piacokra.

Az európai gyártók számára továbbra is kihívást jelent a szigorú uniós szabályozás, az emissziókat tekintve. Bár korábban 2027-ig kaptak haladékot a kontinensen működő cégek, jelentős befektetésekre lesz szükségük, ha el akarják kerülni a komoly büntetéseket.

Az európai autógyártók és beszállítóik többsége, a profitabilitási nyomás és az ellátóláncok akadozása miatt csökkenő bevételekre, illetve veszteségekre számítanak a teljes évet tekintve, amelynek fő okaként a piaci bizonytalanságokat, a geopolitikai instabilitást és a versenyképesség hiányát jelölték meg.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója rámutatott, hogy az AutoWallis működési területének tekinthető 17 országban az autópiaci növekedés mértéke továbbra is felülmúlja az EU-átlagot. Ez is igazolja az AutoWallis növekedési stratégiáját, amely a már végrehajtott, illetve tervezett akvizíciókkal és üzletfejlesztésekkel, igyekszik kiaknázni a CEE-régió piacainak diverzifikált növekedési potenciálját. A cégcsoport növekvő eladásaival egyre közelebb kerül a 2028-ra kitűzött célig, a mintegy százezer jármű értékesítéséhez – ennek 75 százalékát az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletága, míg a fennmaradó 25 százalékot a Kiskereskedelmi Üzletág adhatja. A teljes árbevétel több mint 50%-a ma pedig már tartósan Magyarországon kívülről érkezik.

-azuzlet-

Fotó:Freepik