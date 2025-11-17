Az AutoWallis Csoport árbevétele idén az év első kilenc hónapjában 21 százalékkal bővült éves összevetésben

Az AutoWallis Csoport árbevétele az év első kilenc hónapjában 21 százalékkal 353,2 milliárd forintra bővült az előző év azonos időszakához képest, ugyanebben az időszakban a társaság kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 10 százalékkal 12,6 milliárd forintra csökkent, az egy részvényre jutó eredménye pedig 22 százalékkal, 6,71 forintra mérséklődött – közölte a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója hétfőn az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a cég árbevételének 67 százaléka származott a külföldi piacokról, miközben a növekedést a korábbi akvizíciók és az organikus bővülés is segítette.

Kiemelték, hogy jól teljesített a vállalat mindhárom üzletága, amelyek közül továbbra is a kiskereskedelmi üzletág érte el a legnagyobb növekedést: árbevétele 43 százalékkal 177 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a korábban lezárt akvizíciók (a cseh Milan Král Group és NC Auto felvásárlása) hatására, miközben organikusan 7,5 százalék volt a növekedés. A nagykereskedelmi üzletág 4,5 százalékkal 168,5 milliárd forintra növelte árbevételét az első három negyedévben.

A mobilitási szolgáltatások üzletágának árbevétele pedig 21 százalékkal 7,6 milliárd forintra nőtt, amelyet elsősorban a rent-a-car szolgáltatás jó teljesítménye, valamint a flottanövekedés magyaráz.

A közlemény idézte Ormosy Gábort, az AutoWallis Csoport vezérigazgatóját, aki az év első kilenc hónapjának eredményét értékelve elmondta, hogy az árbevétel több mint 20 százalékos növekedéséhez az organikus és akvizíciós hatások is hozzájárultak.

A korábbiakhoz hasonló mértékű bruttó árréstermelés mellett az AutoWallis a menedzsment várakozásainak megfelelően a tavalyihoz képest alacsonyabb EBITDA és adózás előtti, illetve nettó eredményt ért el, ugyanakkor mindez nem befolyásolja a korábban kitűzött stratégiai célok megvalósíthatóságát és továbbra is stabil alapot ad a növekedési stratégia folytatására.

Az AutoWallis a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.

A társaság a közép-kelet-európai régió 17 országában (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Görögország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen.

Az AutoWallis részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik.

A részvény hétfőn délelőtt 1,3 százalékkal 152 forintra gyengült, az elmúlt egy évben pedig az AutoWallis részvényeivel 140 forint és 184 forint között kereskedtek.