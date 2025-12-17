Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága két új prémium kategóriás kínai autómárkát vezet be a magyar piacra, a NIO és a firefly modelljeit januártól értékesíti az első budapesti márkakereskedés – jelentette be a cég kedden Budapesten.

A NIO a kimagasló technológiát, a dizájnt és a szervizszolgáltatást ötvözi azzal a céllal, hogy az elektromos mobilitás ne csak fenntarthatóbb, hanem élménydúsabb és személyre szabottabb is legyen – magyarázta Annelies Reiss, a NIO Közép-Európa regionális márkamenedzsere az esemény alkalmából kiadott közleményben.

A NIO elektromos járműveket gyártó, sanghaji székhelyű vállalatot 2014 novemberében alapították, ma már a prémium intelligens elektromos járművek piacának egyik vezető vállalata, amely saját kutatási és fejlesztési potenciállal rendelkezik a kulcsfontosságú technológiák területén.

Jelenleg a NIO több mint 10 helyszínen rendelkezik kutatási-fejlesztési központokkal és gyártóüzemekkel, többek között Sanghajban, Pekingben, Münchenben, Oxfordban, Biatorbágyon akkucsere-állomásokat gyártó üzeme működik.

Emellett 10 országban és régióban épített ki értékesítési és szervizhálózatot.

A magyarországi autópiacon a NIO négy teljesen elektromos modellel – egy közepes szedánnal, egy tourerrel, egy SUV-val és egy prémium városi kisautóval jelenik meg. A cél egyelőre a márka ismertségének növelése, a kereskedések száma középtávon 2-3-ra bővülhet – mondták el az MTI-nek.

A rendezvényen Müllner Zsolt, az AutoWallis igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a csoport a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójaként portfólióját folyamatosan, organikus és akvizíciós úton szélesíti. Koncepciójába beleillik, hogy a közép-kelet-európai piacra érkező, feltörekvő kínai autómárkáknak régiós lefedettséget biztosítson.

Az AutoWallis az elsők között lépett partnerségre olyan népszerű kínai márkákkal, mint a BYD, az MG és a Farizon, az XPENG. Az idén júniusban jelentették be, hogy a csoport megállapodott a NIO márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában.

Müllner Zsolt elmondta, hogy az AutoWallis a közép-kelet-európai régió 17 országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen, 30 márkát képvisel. Kiskereskedelmi üzletága 59 márkaponttal rendelkezik a régióban.

A nyilvános cégadatok szerint az AutoWallis konszolidált árbevétele 2024-ben 398,460 milliárd forintra nőtt az előző évi 366,266 milliárd forint után. Adózott eredménye tavaly 6,976 milliárd forintra esett vissza 9,842 milliárd forintról.

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.