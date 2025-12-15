Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

Az AVIAREPS, a világ vezető turisztikai és légiközlekedési képviseleti vállalata, amely 76 irodával van jelen 71 országban világszerte, elnyerte a „ World’s Leading Airline GSA” – Világ vezető légitársasági GSA-ja – díjat a 2025-ös World Travel Awards-on. A díjátadó ceremóniára Bahreinben került sor december 6-án, ahol a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektorok kiemelkedő teljesítményeit ünnepelték. A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.

Az AVIAREPS-t Michael Gaebler alapította 1994-ben Münchenben azzal a céllal, hogy segítse a légitársaságokat és desztinációkat üzletük növelésében. A vállalat alapvető GSA-szolgáltatásai közé tartozik a teljes körű értékesítés, marketing, foglalási és ügyfélszolgálati megoldások biztosítása azoknak a légitársaságoknak, amelyek szeretnék bővíteni jelenlétüket és bevételüket mind a meglévő, mind a feltörekvő piacokon. Több mint három évtizedes tapasztalattal az AVIAREPS ötvözi a globális lefedettséget a helyi piaci ismeretekkel, segítve partnereit a kereskedelmi teljesítmény optimalizálásában és a márka jelenlétének erősítésében világszerte.

Az AVIAREPS Magyarországi irodája olyan légitársaságokat képvisel, mint az Air Mauritius, Air Cairo, Air Serbia, Ajet, Asiana, ElAl, Condor, China Southern, Ethiopian, GOL Airlines, Philippine Airlines, SunExpress, Xiamen Air. A légitársságok mellett olyan úti célok is az ügyfelei, mint a Horvát Idegenforgalmi Közösség vagy Rás el-Haima az Egyesült Arab Emírségekben. Továbbá a Marriott International a harminckét különböző márkájával amely a világ legnagyobb szállodalánca, valamint a Eurpocar, Európa vezető autóbérlő és mobilitási szolgáltatója.

Tóth Attila, az AVIAREPS Magyarország igazgatója elmondta: „Ez a díj óriási megtiszteltetés, és tanúsítja a kollégák szenvedélyét, kitartását és elhivatottságát. Nemzetközi szinten több mint 30 éve, Magyarországon 20 éve elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiemelkedő képviseleti szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek segítik szakmai partnereinket abban, hogy sikeresen működhessenek.”

A „ World’s Leading Airline GSA” címmel elnyert elismerés tovább szilárdítja az AVIAREPS pozícióját és hírnevét, mint a világ vezető, rugalmas, innovatív és eredményközpontú turisztikai képviseleti megoldásokat kínáló partnere.