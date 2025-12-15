Kezdőlap Hírek Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World...
HírekTurizmus
No menu items!

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

Bódi Ágnes

Az AVIAREPS, a világ vezető turisztikai és légiközlekedési képviseleti vállalata, amely 76 irodával van jelen 71 országban világszerte, elnyerte a „ World’s Leading Airline GSA” – Világ vezető légitársasági GSA-ja – díjat a 2025-ös World Travel Awards-on. A díjátadó ceremóniára Bahreinben került sor december 6-án, ahol a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektorok kiemelkedő teljesítményeit ünnepelték. A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.

Az AVIAREPS-t Michael Gaebler alapította 1994-ben Münchenben azzal a céllal, hogy segítse a légitársaságokat és desztinációkat üzletük növelésében. A vállalat alapvető GSA-szolgáltatásai közé tartozik a teljes körű értékesítés, marketing, foglalási és ügyfélszolgálati megoldások biztosítása azoknak a légitársaságoknak, amelyek szeretnék bővíteni jelenlétüket és bevételüket mind a meglévő, mind a feltörekvő piacokon. Több mint három évtizedes tapasztalattal az AVIAREPS ötvözi a globális lefedettséget a helyi piaci ismeretekkel, segítve partnereit a kereskedelmi teljesítmény optimalizálásában és a márka jelenlétének erősítésében világszerte.

Az AVIAREPS Magyarországi irodája olyan légitársaságokat képvisel, mint az Air Mauritius, Air Cairo, Air Serbia, Ajet, Asiana, ElAl, Condor, China Southern, Ethiopian, GOL Airlines, Philippine Airlines, SunExpress, Xiamen Air. A légitársságok mellett olyan úti célok is az ügyfelei, mint a Horvát Idegenforgalmi Közösség vagy Rás el-Haima  az Egyesült Arab Emírségekben. Továbbá a Marriott International a harminckét különböző márkájával amely a világ legnagyobb szállodalánca, valamint a Eurpocar, Európa vezető autóbérlő és mobilitási szolgáltatója.

Tóth Attila, az AVIAREPS Magyarország igazgatója elmondta: „Ez a díj óriási megtiszteltetés, és tanúsítja a kollégák szenvedélyét, kitartását és elhivatottságát. Nemzetközi szinten több mint 30 éve, Magyarországon 20 éve elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiemelkedő képviseleti szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek segítik szakmai partnereinket abban, hogy sikeresen működhessenek.”

A „ World’s Leading Airline GSA” címmel elnyert elismerés tovább szilárdítja az AVIAREPS pozícióját és hírnevét, mint a világ vezető, rugalmas, innovatív és eredményközpontú turisztikai képviseleti megoldásokat kínáló partnere.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Agrár

Hitelmoratóriummal segíti a kormány a gazdákat

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne.
Tovább
Bank

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből - hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.
Tovább
Gazdaság

Friss kutatás: Karácsonykor túlköltenek a magyarok, januárban jön a megbánás

Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

Hírek
A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább

Mi történik az almával? Mennyibe kerül most egy kiló?

Agrár
Az Európai Bizottság almapiaci jelentése szerint az idei almaszezon legszembetűnőbb jelensége az árak gyors csökkenése már szüretet követő első hónapokban.
Tovább

Hitelmoratóriummal segíti a kormány a gazdákat

Agrár
A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne.
Tovább

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

Bank
A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből - hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább
Agrár

Hitelmoratóriummal segíti a kormány a gazdákat

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne.
Tovább
Bank

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből - hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.
Tovább
Gazdaság

Friss kutatás: Karácsonykor túlköltenek a magyarok, januárban jön a megbánás

Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ.
Tovább
Gazdaság

Stratégiai partnerség a rugalmasabb csomagátvételért

A GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató több mint 2000 futárból, 88 depóból, egy központi csomagszortírozó üzemből és több mint 3500 átadópontból álló hálózatával Magyarország teljes területén elérhető.
Tovább
Cégvilág

A Videoton Holding idei árbevétele 300 milliárd forint körül alakul

A nyilvános cégadatok szerint 2024-ben a cégcsoport árbevétele 305 milliárd forint, korrigált adózott eredménye közel 40 milliárd forint vol.
Tovább
Hírek

December közepétől jön az éves ország- és vármegyebérlet

A bérletek körét a mentrendváltástól újabb megoldással bővítik, december közepétől váltható lesz az éves ország- és vármegyebérlet is, így nem kell havonta az új bérlet vásárlására figyelni
Tovább
Gazdaság

Újra árverésre kerül Salgótarján üresen álló híres szállodatornya

A toronyépület 84 szobás hotelként működött, ma viszont szinte szerkezetkész állapotban várja új tulajdonosát. Az árverés 270 millió forintos kikiáltási árról indul, ami négyzetméterre vetítve mindössze 75 ezer forintot jelent.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
A gazdák az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket szankciómentesen december 31-ig jelenthetik be, a határidő elmulasztása akár 20-50 ezer forintig terjedő bírsággal is járhat AzÜzlet.hu

Mi történik az almával? Mennyibe kerül most egy kiló?

Az Európai Bizottság almapiaci jelentése szerint az idei almaszezon legszembetűnőbb jelensége az árak gyors csökkenése már szüretet követő első hónapokban.
© 2025 | www.azuzlet.hu