Ez tényleg világszám lesz: az EU jóváhagyta a Mercosur-megállapodást – létrejön a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térsége

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is jóváhagyta az Európai Unió és a Mercosur országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti szabadkereskedelmi megállapodást. A döntéssel lezárult egy több mint 25 éve tartó tárgyalási folyamat, amelynek eredményeként a felek egy közel 700 millió fogyasztót magában foglaló, integrált gazdasági térséget hoznak létre.

A megállapodás az Európai Unió egyik legnagyobb és legjelentősebb külkereskedelmi egyezménye, amelynek célja a vámok csökkentése, a szabályozási akadályok lebontása, valamint a beruházások és az áruforgalom bővítése a két régió között. A megállapodás ténye és időzítése ráadásul és jelzés értékű, mert abban az időben született meg, amikor Donald Trump vámjai miatt mindkét fél nehéz exporthelyzetbe került és égetően szüksége van az új piacokra.

Az EU–Mercosur számokban

Az EU jelenleg a Mercosur második legnagyobb árukereskedelmi partnere, a dél-amerikai tömb teljes kereskedelméből 2024-ben közel 17 százalékos részesedéssel. A Mercosur ugyanakkor az EU tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere. 2024-ben az EU és a Mercosur közötti árukereskedelem értéke meghaladta a 111 milliárd eurót. Ebből

– 55,2 milliárd euró volt az EU exportja,

– 56 milliárd euró pedig az import.

A teljes forgalom több mint 80 százaléka Brazíliához kötődik.

2014 és 2024 között az áruforgalom több mint 36 százalékkal bővült: az EU importja több mint 50 százalékkal, exportja pedig 25 százalékkal nőtt. Az EU Mercosurba irányuló legfontosabb exporttermékei: gépek és berendezések, vegyi és gyógyszeripari termékek, valamint közlekedési eszközök. A Mercosurból az EU elsősorban mezőgazdasági termékeket, ásványi nyersanyagokat, valamint cellulózt és papírt importál.

A szolgáltatáskereskedelem is jelentős: 2023-ban értéke meghaladta a 42 milliárd eurót. Az EU több mint 29 milliárd euró értékben exportált szolgáltatásokat a térségbe, míg a Mercosur-országok mintegy 13,4 milliárd euró értékben szállítottak szolgáltatásokat az EU-ba.

Befektetések: az EU vezető szerepben

Az Európai Unió a Mercosur-országok legnagyobb külföldi befektetője: 2023-ban az uniós befektetések állománya megközelítette a 390 milliárd eurót. A megállapodás célja, hogy kiszámíthatóbb és stabilabb jogi környezetet teremtsen a vállalatok számára olyan területeken, mint a szellemi tulajdon védelme, az élelmiszer-biztonság, a versenyjog és a szabályozási együttműködés.

Mi is az a Mercosur? A Mercosur (Southern Common Market – Déli Közös Piac) egy 1991-ben létrehozott dél-amerikai gazdasági tömb, amelynek négy teljes jogú tagja: Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay. A blokk összesen mintegy 270 millió lakost fog össze, és a világ hatodik legnagyobb gazdaságát alkotja. Venezuela 2012-ben csatlakozott, tagságát azonban 2017-ben felfüggesztették. Bolívia csatlakozási jegyzőkönyvét 2012-ben írták alá, de annak ratifikációja még folyamatban van.

Erópa saját utat jár

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Tanács döntése után hangsúlyozta: a megállapodás világos üzenet egy egyre bizonytalanabb világgazdaságban. Szerinte Európa ezzel azt mutatja meg, hogy komolyan veszi versenyképességét, gazdasági növekedését, valamint a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálását és a függőségek csökkentését.

Mint fogalmazott, egy „egyre ellenségesebb és tranzakció-alapú világban” a megállapodás bizonyítja, hogy az EU megbízható és kiszámítható partner. A szerződés új korszakot nyit az EU és Latin-Amerika kapcsolatában, és egyszerre szolgálja a polgárok, a vállalatok és a tagállamok érdekeit.

Von der Leyen kiemelte: a 60 ezer Mercosurba exportáló európai vállalat – köztük sok kis- és középvállalkozás – profitálni fog az alacsonyabb vámokból, az egyszerűbb vámeljárásokból és a jobb nyersanyag-hozzáférésből. A mezőgazdaság számára pedig a védelmi mechanizmusok mellett új exportlehetőségeket jelent a 350 európai eredetvédett termék elismerése. Az elnök szerint az EU–Mercosur megállapodás nem pusztán kereskedelmi egyezmény, hanem politikai partnerségi keret, amely hosszú távon erősíti Európa és Dél-Amerika kapcsolatát – egy új, stratégiai korszak kezdeteként.

é.m.z.