Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében.

A tájékoztatás szerint a Magyar Nemzeti Bank honlapján a Pénztárcabarát iskolakezdés aloldalon edukációs anyagokat tettek közzé a tudatos pénzügyi döntések elősegítésére.

Egy nyár eleji törvénymódosítás révén a több mint 1,2 millió hazai egészség- és önsegélyező pénztári tag gyerekei digitális taneszközeinek – például hordozható vagy asztali számítógép és tartozékai, monitor, nyomtató, másoló, szkenner, kivéve mobiltelefon – vásárlására is fordíthatja pénztári megtakarításait az őszi beiskolázáskor, ez évben gyermekenként maximum 290 800 forint értékben.

Az akár kisebb összegű, de rendszeres befizetések révén a pénztártagok megtakarításaikat beiskolázási támogatásra is felhasználhatják. A szolgáltatás az óvodásoktól egészen a 25 év alatti, felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákokig teszi lehetővé a ruházat, taneszközök, tankönyvek megvételét vagy akár a felsőoktatási tandíj, kollégiumi, albérleti költségek kifizetését. A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.

További könnyítés, hogy már nem kell 180 napot várni a pénztári kifizetéssel az egyéni és munkáltatói befizetések jóváírásától számítva, azok azonnal felhasználhatók. A pénztári kifizetéshez igazolni kell a családi pótlékra való jogosultságot, és hogy a gyermek látogatja a tanintézményt – írták a közleményben.

Felidézték, az egészség- és önsegélyező pénztárak tagjai befizetéseik, munkáltatói hozzájárulásaik után emellett 20 százalékos, maximum évi 150 ezer forintnyi adó-visszatérítést is kaphatnak, amit pénztári számlájukra küldenek. Az MNB szerint a beiskolázás anyagi terheit csökkentheti az is, ha általános vagy középiskolás gyermek részére számlát nyitnak.

Több hitelintézet 20-40 ezer forintot jóváír a velük újonnan szerződők bankszámláján, illetve a vásárlások után akár több tízezer forintos jóváírásra is sor kerülhet. Ez utóbbi vásárlási feltétel akár az iskolaszerek megvásárlásával is teljesíthető.

Ezek az akciók ugyanakkor olykor feltételekhez kötöttek, és hosszabb távú anyagi elkötelezettséget is jelenthetnek. A megfelelő junior vagy egyéb bankszámla megtalálásához nyújt segítséget az MNB – valamennyi piaci ajánlatot ingyenesen összehasonlító – Bankszámlaválasztó programja és Pénzügyi Navigátor füzete. Az iskolakezdés kapcsán az érintett családok számára a szükséges költségek számbavételéhez jelentős segítséget nyújthat az MNB háztartási költségvetési kalkulátorának alkalmazása.

Az MNB honlapján hasznos tanácsok érhetők el a kiadástervezésről, illetve a digitális kockázatokról. Érdemes lehet szükség esetén tanulmányozni az MNB Hitelfelvétel tudatosan kiadványát, illetve Hitel- és lízingválasztó program segítségét is igénybe venni. A felsőoktatási hallgatók által igénybe vehető, kedvező Diákhitel feltételeiről is érdemes tájékozódni.

Az iskolakezdési pénzügyi kérdések megválaszolásához a vármegyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban, illetve az MNB Ügyfélszolgálatán is kapható segítség – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.