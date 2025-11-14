Kezdőlap Építőipar Az egy évvel korábbinál 17,6, az előző hónaphoz képest 16,4 százalékkal nagyobb...
Építőipar
Az egy évvel korábbinál 17,6, az előző hónaphoz képest 16,4 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés volumene

2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A jelentés szerint az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4 százalékkal meghaladta a 2025. augusztusit.

2025 szeptemberében az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A jelentésből kiderült, hogy a megkötött új szerződések volumene 4,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3 százalékkal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0 százalékkal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél.

Szeptember tárgyhónapban ütemezett adatrevíziót hajtott végre a KSH, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene – jegyezte meg a jelentés.

2025 első kilenc hónapjában az építőipari termelés volumene 1,7 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

2025 harmadik negyedévében az építőipar termelői árai 5,5 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában. Az építőipar ágazatain belül a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,3 százalékkal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,0, az épületek építése vonatkozásában 4,6 százalék volt a drágulás mértéke 2024 harmadik negyedévéhez mérten.

Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7 százalékkal haladták meg a 2025. második negyedévi értékeket – közölte a KSH.

Gazdaság

Megjelent a legújabb törvénytervezet a SZÉP Kártyával kapcsolatban

A Nemzetgazdasági Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettel kapcsolatos véleményeket 2025. november 19-ig várja a minisztérium.
Gazdaság

Emelkedett a 3, 5 és 10 éves államkötvények aukciós átlaghozama

Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Gazdaság

Szeptemberben az ipari termelés bővült

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.
Gazdaság

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
Gazdaság

A hazai ingatlandrágulás a külföld felé sodorhatja az ingatlanbefektetőket

Ezekre a kihívásokra és lehetőségekre reagálva rendezik meg az “Ingatlanbefektetés külföldön” konferenciát november 29-én.
Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Az egy évvel korábbinál 17,6, az előző hónaphoz képest 16,4 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés volumene

Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7 százalékkal haladták meg a 2025. második negyedévi értékeket - közölte a KSH.

EM: tízezernél több elektromos gépkocsival zöldíthetik flottáikat a hazai cégek

Az eddigi kérelmekben 10030 gépkocsira érkezett be támogatási igény. A legkeresettebb márka több mint kétezer darabbal a BYD, a legnépszerűbb típus a Tesla Model Y. Több mint 5700 gépkocsira már ki is fizettek összesen 22 milliárd forintot.
