Az egységes kérelmek kétharmadát idén is a NAK segítségével adták be a gazdák

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai idén is tevékenyen közreműködtek az egységes kérelmek beadásában. A határidőig, 2025. június 10-ig beadott 154.586 kérelem 66 százalékának, 102.048 kérelemnek a benyújtásában segítettek a NAK szakemberei.

A NAK felkészülten várta az egységes kérelmek április 7-én indult beadási időszakát, amelynek keretében 49 támogatási jogcímre, intézkedésre lehetett támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

A 2025. június 10-i benyújtási határidőig 154.586 kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz, ennek 66 százalékát, 102.048 darabot a NAK falugazdászai segítségével nyújtották be a gazdálkodók. A Kamara közreműködésével beadott kérelmek több mint 1,662 millió hektárt fednek le. Az elmúlt évekhez hasonlóan tehát idén is a kérelmek mintegy kétharmadát a NAK falugazdászai segítségével nyújtották be a termelők. Ezzel az ingyenes szolgáltatással az elmúlt egy évtizedben több mint 1.500 milliárd forint támogatás lehívásában segítette tagjait a Kamara.

A 2025. év során a Kamara által beadott egységes kérelmekről egy rövid ismertető plakát is készült, mely ITT érhető el.

A 2025. június 10-i határidő jogvesztő, így az azt követően beadott egységes kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják.

A NAK azoknak a gazdálkodóknak is támogatást nyújtott, akik maguk vagy nem falugazdász segítségével adták be a kérelmüket, mindemellett a portálján rendszeresen frissülő gyűjtőoldalon ismertette a támogatási rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat. (NAK)