Az Einhell akkumulátoros technológiájával erősít a Mercedes a Forma-1-ben

A Forma-1-ben is áttörést hozhat a vezeték nélküli, akkumulátoros technológia azzal, hogy a Mercedes-AMG Petronas F1 Team partnerségi megállapodást kötött a német Einhell-lel. Az akkumulátoros elektromos szerszámok és kerti berendezések vezető gyártója 2023-tól “hivatalos szerszámgépszakértőként” segíti a Mercedes Forma-1-es gyári csapatát.

Az Einhell 2023. január 1-től csatlakozik partnerként az elmúlt 10 év legsikeresebb Forma-1-es csapatához, hogy vezeték nélküli, határtalan mozgásszabadságot biztosító akkumulátoros szerszámaival a versenycsapat gyári műhelyeiben és a versenygarázsban támogassa a sikerek elérését. Az Einhell márkajelzés a Mercedes csapat versenyzőinek ruháin és a csapat egyenruháján is megjelenik, miközben a 2023-as autókon is szerepelni fog.

A partnerség révén két olyan márka dolgozhat majd együtt, amelyek neve egybeforrott a különleges technológiai megoldásokkal és szakértelemmel. „Sikerünk titka elsősorban a csapatszellemben, a dinamikus működésben, és a világos, bátor célkitűzésekben rejlik. Azzal, hogy az elmúlt tíz év legsikeresebb Formula‒1-es versenycsapatát akkumulátoros készülékeinkkel támogathatjuk, bebizonyíthatjuk, hogy akkus megoldásaink és szakértelmünk még a legszélsőségesebb körülmények között is megállják a helyüket. Azzal, hogy készülékeinket nemzetközi környezetben, a Formula‒1 világában ily módon is kipróbálhatjuk, folytathatjuk az Einhell globális terjeszkedési stratégiáját, és ezáltal a márkánk is szintet léphet” – nyilatkozta Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG vezérigazgatója.

Az Einhellt és a Mercedes-AMG Petronas F1 Teamet, a közös értékek és célok mellett az azonos gondolkodásmód is összeköti. „Az Einhell akkumulátoros készülékeit használva ‒ maximális teljesítmény mellett ‒ mindig a legújabb és legfejlettebb technológia előnyeit élvezhetjük” – mondta Toto Wolff, a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team csapatfőnöke és ügyvezető igazgatója, aki 2023-tól az Einhell nemzetközi TV-kampányának reklám-arca lesz.