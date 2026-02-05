Hirdetés
Bank
Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén a piaci várakozásokkal összhangban nem változtatott a három irányadó eurókamat szintjén.

A döntés értelmében a betéti rendelkezésre állás kamatlába 2,0 százalék, az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába 2,15 százalék, az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába pedig 2,40 százalék marad továbbra is.

Az EKB döntése megfelelt a piaci várakozásoknak.

Az Európai Központi Bank előző, decemberi kamatdöntő ülésén sem változtatott a három irányadó eurókamat szintjén, ugyancsak a piaci várakozásokkal összhangban.

Legutóbb tavaly júniusban, 25 bázisponttal csökkentette a három irányadó eurókamatot az EKB.

Az Európai Központi Bank a csütörtöki döntés indoklásában kiemelte: az aktualizált értékelése újra megerősíti, hogy az infláció középtávon várhatóan a 2 százalékos célján stabilizálódik.

Az EKB közleménye hangsúlyozta: a gazdaság reziliens maradt a kihívásokkal teli globális környezetben. Az alacsony munkanélküliség, a magánszektorbeli szilárd mérlegek, a védelmi és infrastrukturális állami kiadások fokozatos bevezetése, valamint a múltbéli kamatvágások támogató hatásai mind alátámasztják a növekedést. A kilátások ugyanakkor még mindig bizonytalanok, különösen a világkereskedelmi szabályozások folyamatos bizonytalansága és a geopolitikai feszültségek miatt – írták.

Az EKB közleménye rámutatott arra is, hogy a Kormányzótanácsnak eltökélt szándéka annak biztosítása, hogy az infláció középtávon a 2 százalékos célján stabilizálódjék. A megfelelő monetáris politikai alapállás meghatározásakor adatfüggő, értekezletről értekezletre való megközelítést követ.

Nevezetesen a Kormányzótanács kamatdöntései azon fognak alapulni, hogy milyennek értékeli az inflációs kilátásokat és az azokat övező kockázatokat, figyelembe véve a beérkező gazdasági és pénzügyi adatokat, az inflációs alapfolyamat dinamikáját és a monetáris politikai transzmisszió erősségét.

A Kormányzótanács nem kötelezi el magát előre egy bizonyos kamatpálya mellett – hangsúlyozta közleményében az EKB.

Az eszközvásárlási programmal (APP) és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási programmal (PEPP) kapcsolatban az EKB megjegyezte: az APP- és a PEPP-portfolió egyenletes, kiszámítható ütemben csökken, ahogy az eurórendszer a lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket már nem fekteti be újra.

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének a kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2 százalékos célján stabilizálódjék, és hogy megőrizze a monetáris politikai transzmisszió zökkenőmentes működését. Emellett a transzmisszióvédelmi eszköz is rendelkezésre áll az olyan indokolatlan, rendezetlen piaci dinamika elhárításához, amely komolyan fenyegeti a monetáris politikának az euróövezet összes országában való transzmisszióját, lehetővé téve így a Kormányzótanácsnak, hogy árstabilitási megbízatását eredményesebben teljesítse – zárta közleményét az EKB.

