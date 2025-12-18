Kezdőlap Bank Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat
Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat

Az (EKB) Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott a három irányadó eurókamat szintjén.

A döntés értelmében a betéti rendelkezésre állás kamatlába 2,0 százalék, az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába 2,15 százalék, az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába pedig 2,40 százalék marad továbbra is.

Az EKB döntése megfelelt a piaci várakozásoknak.

Az Európai Központi Bank előző, októberi kamatdöntő ülésén sem változtatott a három irányadó eurókamat szintjén, ugyancsak a piaci várakozásokkal összhangban.

Legutóbb júniusban, 25 bázisponttal csökkentette a három irányadó eurókamatot az EKB.

Az Európai Központi Bank a csütörtöki döntés indoklásában kiemelte: az aktualizált értékelése újra megerősíti, hogy az infláció középtávon várhatóan a 2 százalékos célnál stabilizálódik.

Az EKB új szakértői prognózisa szerint a teljes inflációs ráta 2025-ben átlagosan 2,1 százalék, 2026-ban 1,9 százalék, 2027-ben 1,8 százalék, 2028-ban pedig 2,0 százalék lesz. Az energia- és élelmiszerárak nélkül vett inflációs prognózis 2025-ben átlagosan 2,4 százalék, 2026-ban 2,2 százalék, 2027-ben 1,9 százalék, 2028-ban pedig 2,0 százalék.

Az Európai Központi Bank közleménye szerint az EKB szakértői 2026 tekintetében az inflációt felfelé módosították, elsősorban azért, mivel jelenleg a szolgáltatások inflációjának lassabb csökkenésére számítanak.

A gazdasági növekedésnél a szeptemberben prognosztizáltnál erősebb adatra számítanak, ami főként a belső keresletnek tudható be. A gazdasági növekedést felfelé korrigálták: 2025-ben 1,4 százalékra, 2026-ban 1,2 százalékra, 2027-ben 1,4 százalékra, 2028-ban szintén 1,4 százalékot várnak – közölték.

Az EKB közleménye rámutatott: a Kormányzótanácsnak feltett szándéka annak biztosítása, hogy az infláció középtávon a 2 százalékos célján stabilizálódjék. A megfelelő monetáris politikai alapállás meghatározásakor adatfüggő, értekezletről értekezletre való megközelítést követ.

Nevezetesen a kamatdöntései azon fognak alapulni, hogy milyennek értékeli az inflációs kilátásokat és az őket övező kockázatokat, figyelembe véve a beérkező gazdasági és pénzügyi adatokat, az inflációs alapfolyamat dinamikáját és a monetáris politikai transzmisszió erősségét – írták.

A Kormányzótanács nem kötelezi el magát előre egy bizonyos kamatpálya mellett – hangsúlyozta közleményében az EKB.

Az eszközvásárlási programmal (APP) és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási programmal (PEPP) kapcsolatban az EKB megjegyezte: az APP- és a PEPP-portfólió egyenletes, kiszámítható ütemben csökken, ahogy az eurórendszer a lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket már nem fekteti be újra.

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének a kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2 százalékos célján stabilizálódjék, és hogy megőrizze a monetáris politikai transzmisszió zökkenőmentes működését.

Emellett a transzmisszióvédelmi eszköz is rendelkezésre áll az olyan indokolatlan, rendezetlen piaci dinamika elhárításához, amely komolyan fenyegetné a monetáris politikának az euróövezet összes országában való transzmisszióját, lehetővé téve így a Kormányzótanácsnak, hogy árstabilitási megbízatását eredményesebben teljesítse – zárta közleményét az EKB.

