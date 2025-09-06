Az előző év azonos időszakához mérten 1,0 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal bővült az ipari termelés

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal – közölte pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása visszaesett.

Az év első hét hónapjában az ipari termelés 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

Az ipari termelés júliusi részletes adatait szeptember 12-én közli második becslése alapján a KSH.