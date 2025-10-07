Kezdőlap Gazdaság az előző év azonos időszakához mérten 7,3, az előző hónaphoz képest 2,3...
Gazdaság
az előző év azonos időszakához mérten 7,3, az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal visszaesett az ipari termelés

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál – jelentette kedden első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt az ipari termelés, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal csökkent – közölte a KSH.

