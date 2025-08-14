Az előző hónaphoz képest 5,3 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene júniusban

2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 0,4, az egyéb építményeké 6,5 százalékkal nagyobb volt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 5,3 százalékkal elmaradt a 2025. májusitól.

2025 második negyedévében az építőipar termelői árai 5,7 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 11,1, az egyéb építmények építésénél 11,0 százalékkal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal csökkent.

A KSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 67,8 százalékkal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,0, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 147,9 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5 százalékkal nagyobb volt a 2024. júniusinál.

2025 I. fél évében az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene nem változott.

Az építőipar ágazatain belül 2025 második negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,5 százalékkal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,6, az épületek építése vonatkozásában 4,6 százalék volt a drágulás mértéke 2024 második negyedévéhez mérten.

Az építőipar termelői árai átlagosan 1,3 százalékkal meghaladták a 2025. első negyedévit – közölte a KSH.