Az emelkedő hitelkamatok fékezik az ingatlanpiacot

A háború és a választások is megtorpanást okoztak az ingatlanpiacon, amely azóta sem tért vissza teljesen a régi kerékvágásba. Az emelkedő hitelkamatok és az állami támogatások esetleges megszűnése miatt pedig az év második fele is bizonytalan.

Még nem állt vissza teljes mértékben az a forgalom, ami a március-április – vagyis a háború, illetve a választások – előtt jellemezte az ingatlanpiacot, és talán az is lehetséges, hogy már nem is fog – mondta Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy egyelőre nem beszélhetünk komolyabb megtorpanásról, jelen vannak eladók, vevők és beruházók, utóbbiak vásárolják a telkeket, vagyis láthatóan bíznak a jövőben.

Az árak – főleg az újépítésűeknél – lendületesen emelkednek tovább, elsősorban az építőanyagárak által hajtva. Erre példát is említett az ingatlanközvetítő: egy újépítésű ikerház esetében – melynek első körben meghiúsult az eladása – néhány hónap alatt több mint tíz százalékos áremelést hajtott végre a beruházó az emelkedő alapanyagárakra hivatkozva. Ugyanakkor persze közrejátszik a drágulásban a telekárak emelkedése is, hiszen az elmúlt években alaposan megcsappant ezekből a kínálat Érden.

Mindez azt jelenti, hogy Érden jelenleg az újépítésű ikerházak esetében 100 millió forint feletti árakra lehet felkészülni, miközben egy-egy nem túl nagy méretű érdi telekért 30-40 millió forintot is adnak a befektetők. Ezek ára néhány éve még 10 millió forint körül járt – jegyezte meg a szakértő.

Hártó Regina szerint most talán leginkább az emelkedő hitelkamatok fogják vissza a vevőket, hiszen nem mindegy, hogy a felvett kölcsönt három vagy tíz százalékos kamattal kell visszafizetniük, miközben az eladási ár is rendkívül magasra kúszott fel.

Ilyen szempontból a “zöldhitel” leállása sem tett jót az ingatlanpiacnak, hiszen erős kereslet mutatkozott iránta.

Ugyanakkor a használt piacon is akadnak elbizonytalanító tényezők, melyek elsősorban a felújítás nehézségeihez kapcsolódnak. Szakembert ugyanis nehéz találni, miközben az alapanyagárak magasak, így aztán sokan bele sem mernek vágni felújítandó használt ingatlan megvásárlásába. Az ingatlanközvetítő szerint az elmúlt időszakban kifejezetten kevés felújítandó ingatlant tudtak értékesíteni. Ezeket legfeljebb olyan nyomott áron lehet eladni, melynél még megéri a vevőnek felvállalni a felújítás egyre súlyosabb terhét.

Legutóbb is egy olyan felújítandó ingatlant értékesítettek az irodánál, melyet egy befektető vásárolt meg kifejezetten azzal a céllal, hogy azt felújítja, majd magasabb áron adja tovább. Nyilván egy felújítás mostanában akkor járható út a vevő számára, ha ért hozzá, és van rá kapacitása – derült ki Hártó Regina szavaiból.

Ugyanakkor, ha ezeket a használt ingatlanokat jó áron kínálják, akkor viszonylag gyorsan, néhány hét vagy 1-2 hónap alatt, lehet őket értékesíteni. Emellett fontos szempont lett, hogy ne igényeljenek nagyobb felújítást. Ami a keresett méreteket és az elosztást illeti, elsősorban pénztárca függvénye, tehát a vevők belemennek kisebb méretű ingatlan megvásárlásába is – a minimum két szobát azért kikötik -, ha nincs pénzük nagyobbra.

Az újépítésűeket és az újszerűeket persze érezhetően jobban keresik a vevők, ezeknél viszont olyan árak alakultak ki, melyek miatt megakad a vevői lendület. Ezek az ingatlanok leggyakrabban a nappali plusz három szoba elosztásúak, kevés olyan házzal lehet találkozni, ahol négy hálószoba is csatlakozik a nappalihoz.

A telkek eladásával szintén nincs probléma, mivel a beruházók még látnak fantáziát az építkezésben, így például nemrég egy 800 négyzetméter körül telket értékesítettek 35 millió forintért az irodánál. A beruházók arra számítanak, hogy idén még nem jelentkezik nagyobb visszaesés, így a magas árak mellett is el tudják adni az ingatlanokat.

Ebben bíznak most az ingatlanközvetítők is, akik azért elég bizonytalannak látják most a helyzetet, többek között amiatt, hogy nem lehet tudni, maradnak-e az állami támogatások vagy, hogy meddig emelkednek a hitelkamatok, és hogy meddig drágulnak még az építőanyagok, melyek felfelé hajtják az újépítésűek árát.