Az energiahivatal 2026 első felében írja ki a szabad hálózati kapacitások kiosztását célzó pályázatot

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) várhatóan még az év végéig előzetes tájékoztatót tart az iparág részére a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázat részletszabályairól, majd a jövő év első felében megnyitja a pályázatot is – jelentette be a MEKH elnöke a Portfolio Energy Investment Forumon tartott szerdai előadásában a hivatal közleménye szerint.

Juhász Edit a konferencián elmondta, hogy a szabályozó hatóság készíti elő és bonyolítja le a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető betáplálási irányú szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárást.

A pályázat célja az ellátásbiztonság megőrzése, a növekvő igények kiszolgálására alkalmas korszerű erőművek létesítésének elősegítése, a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése, valamint a zöldenergia termelésének és tárolásának ösztönzése – ismertette.

Juhász Edit előadásában kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben alapjaiban változott meg a villamosenergia-szektor működési környezete, ami jelentős kihívások elé állította az ágazatot. Példaként említette a megújuló alapú termelőkapacitások lendületes bővülését, amelyek beépített teljesítménye idén szeptemberben már átlépte a 9 gigawattot (GW), miközben a rendszer rugalmasságát biztosító fosszilis erőművek bruttó teljesítménye 8 GW-ról 6 GW közelébe esett vissza.

A MEKH elnöke rámutatott: a spot piacokon évről évre egyre gyakoribbak a negatív áras időszakok, amikor már fizetni kell az áram eladásáért, illetve egyre jellemzőbbek a kiugróan magas ártüskék is. A kihívásokra adható egyik lehetséges megoldásként a piacintegrációs folyamatok felgyorsítását említette. Ezen a területen előrelépést jelent, hogy múlt héten Európában sikeresen elindult a negyedórás, a bizonytalanabb termelésű megújuló termelők profilját lekövetni képes kereskedés.

A piaci anomáliák feloldását segítheti a Mavir kiegyenlítőenergia-piacok integrációs platformjaihoz (MARI és Picasso) való csatlakozása is, ami jövő őszre várható. Az import-export lehetőségeket a kiegyensúlyozó piacokra is kiterjesztő, valódi kínálatbővülést eredményező csatlakozási folyamatot a MEKH szorosan felügyeli.

A MEKH elnöke jelentős előrelépésként értékelte a hazai eszközpark diverzifikációját is. Kiemelte, hogy a jövő év végéig a mostani mintegy 100 megawatt (MW) tárolói kapacitás várhatóan megötszöröződik. A tárolói kapacitás növekedése enyhítheti a spot piacon tapasztalható napon belüli áringadozásokat, és bővítheti a szabályozási piac kínálatát is.